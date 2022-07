Pucher fordern eigenen Kindergarten

Von: Lisa Fischer

Die Bürgerversammlung im Gemeinschaftshaus in Puch leitete Zweiter Bürgermeister Christian Stangl. © Weber

Zwar war die erste Bürgerversammlung in Puch seit Beginn der Corona-Pandemie nicht stark besucht. Ein Thema hatte sich aber wohl über die Zeit bei den Bürgern angestaut: Ein Kindergarten für Puch.

Puch – Zwar war die erste Bürgerversammlung in Puch seit Beginn der Corona-Pandemie nicht stark besucht. Ein Thema hatte sich aber wohl über die Zeit bei den Bürgern angestaut: Ein Kindergarten für Puch. „Es ist dringend notwendig. Wir warten seit 30 Jahren auf einen Kindergarten“, wandte sich die Edigna Kellermann an Vize-Bürgermeister Christian Stangl, der die Versammlung im Gemeinschaftshaus leitete.

Vermehrt seien Eltern an Kellermann und den Edigna-Verein herangetreten und hätten einen Kindergarten als notwendig erklärt.

Ein Grundstück im Bereich Am Kaiseranger nahe des Grünen Zentrums ist bereits anvisiert. Daran angrenzend sollte man, wie Edigna Kellermann vortrug, einen Spielplatz errichten. Dieser könnte teils vom Kindergarten und nachmittags von der Öffentlichkeit genutzt werden. „Es wäre ein Treffpunkt für Kinder und Senioren, die sich auf Bänken niederlassen. Das fördert ein Miteinander der Generationen“, sagte Edigna Kellermann.

Ihrem Antrag an die Verwaltung, den Umbau des ehemaligen Verwalterhauses zu priorisieren, finanzielle Mittel dafür in den Haushalt 2023 einzustellen sowie mit dem Nachbar-Eigentümer Kontakt aufzunehmen, stimmten die anwesenden Bürger einstimmig zu.

Stangl erwiderte, dass der Kindergarten und ein gewünschter, beschleunigter Ausbau bekannt seien. Doch ein Vorankommen hänge seit eineinhalb Jahren von einem Wertgutachten ab. „Die Bayerische Immobilien Verwaltung ist bisher nicht in die Gänge zu kommen, das zu erstellen“, erklärte Stangl. Aktuell sei das Gutachten für den 12. Juli versprochen. Er habe sich außerdem mit der Verwaltung beraten, inwieweit man parallel schon in die Projektsteuerung eingehen könnte. „Damit keine Verzögerungen entstehen“, sagte Stangl.

Der Umbau des bestehenden Gebäudes in einen Kindergarten sei „rausgeschmissenes Geld“, sagte ein Bürger. „Die Stadt sollte überlegen, das Haus abzureißen und etwas Neues draufzusetzen.“ Stangl versprach, dass er das Anliegen in den Stadtrat mitnehme und man eindringlich prüfen werde, ob ein Neubau nicht sinnvoller wäre, als die Renovierung eines alten Gebäudes.

Ein weiteres Thema war die Kreuzung an der Kaisersäule, an der es in der Vergangenheit schon oft gekracht hatte. Ein Bürger schlug Vize-Bürgermeister Stangl vor, das Linksabbiegen dort komplett zu verbieten, um die Situation zu entschärfen. Stangl erwiderte, dass diese Option bereits in die Beratungen aufgenommen wurde.

