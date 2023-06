Pucher Hallenfetz kehrt nach sieben Jahren Pause wieder zurück

Von: Lisa Fischer

Teilen

Die vergangene Party fand noch in der Halle der Familie Reitmeir statt. Heuer gibt es eine neue Location. © Privat

Es ist wieder Hallenfetz. Sieben Jahre lang pausierte die von der Pucher Landjugend organisierte Partyreihe. Jetzt ist sie wieder zurück.

Puch – Wenn in Puch der Bär in der Halle steppt, bedeutet das eines: Es ist Hallenfetz. Sieben Jahre lang pausierte die beliebte, von der Pucher Landjugend organisierte Partyreihe. Bis zu 3000 Leute zogen die Hallenpartys früher an. Heuer kommt sie mit Schwung zurück, unter neuem Titel und in einer neuen Location. „Hallenfetz next generation“ heißt die Party am 1. Juli. Der Name bezieht sich auf die nächste Generation, die die Feier wieder ins Leben gerufen hat, erklärt Sonja Grabinger, Beisitzerin im Vorstand der Landjugend. Die sieben Jahre lange Pause war durch immer schwierigere Auflagen und gleichzeitig weniger werdende Mitgliedern in der Landjugend erzwungen worden.

Dass das Hallenfetz pausieren muss, ist keine Neuheit. 2001 fand das erste Fest statt, bis einschließlich 2007. Zwischen 2008 und 2015 wurde auch damals wegen Nachwuchsmangel kein Hallenfetz organisiert. Im Jahr 2016 fand das zehnte und letzte Hallenfetz statt. „Heuer greifen wir es wieder an, weil neue Jüngere dazugekommen sind“, sagt Sonja Grabinger. Eintreten darf man bei der Landjugend Puch ab 15 Jahren. Aber auch viele Ehemalige haben die Pucher rekrutiert. „Die stehen uns beim Hallenfetz mit Tipps und Tricks zur Seite“, sagt die 20-jährige Beisitzerin.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Neuer Veranstaltungsort und bewährtes Konzept

Der Austragungsort ist ein anderer: Die Party, die früher in der Halle der Pucher Familie Reitmair stattfand, steigt heuer in der Halle des Staatsguts am Grünen Zentrum. Gleich bleibt – „wie damals schon“, so Grabinger – dass die Landjugend ihren selbst gemachten Erdbeerlimes verkauft. Den gibt es an der meterlangen Schnapsbar. Daneben gibt es einen Weißbierwagen, eine Spritz-Hütte und eine Bierbar. Gegen den kleinen Hunger zwischendurch ist mit Foodtrucks gesorgt, zum Beispiel am Hotdog-Stand von den Dachauern „De zwoa Hund“.

Hier gibt‘s Tickets Das Hallenfetz findet am Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr, in der Halle des Staatsguts am Grünen Zentrum statt. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse für acht Euro.

Musikalisch einheizen werden beim Hallenfetz die Brucker Wiesnband Sauwuid und DJ HausP, alias Johann Anderer aus Puch. Eingeladen ist jeder. Vor allem die ältere Generation, die ehemals das Hallenfetz organisiert und gefeiert haben, würde sich auf die Rückkehr freuen, sagt Sonja Grabinger.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.