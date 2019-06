Die Badeinseln am Pucher Meer sind abgebaut - Abstimmung: Was halten Sie davon?

Diese ganze Aktion passt doch bestens in die gegenwärtigen Verbotshysterie. Mit Vernuft hat das, was aus Politik und Verwaltung kommt, schon lange nichts mehr zu tun. Wartets mal ab, was noch alles kommt, wenn erstmal die bunten spaßbefreiten Parteien die Mehrheit in Parlamenten und Gemeinderäten stellen.