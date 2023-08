Wieder Saugwürmer im See: Badegäste klagen über Ausschlag und Juckreiz

Von: Thomas Steinhardt

Gänse und Enten, hier am Ufer des Ammersees, setzen die Zerkarien über den Kot im Wasser frei. © Beispielfoto: Stefan Schuhbauer-von Jena

Am Pucher Meer klagen Badegäste – wie schon im vergangenen Jahr – über juckende Hautreizungen. Grund sind wohl so genannte Saugwürmer.

Fürstenfeldbruck - Das Landratsamt bestätigt gegenüber dem Tagblatt, dass sich zwei Badegäste deshalb beim Gesundheitsamt gemeldet hätten. Der Juckreiz dürfte erneut von Zerkarien stammen. Das sind Larven von Saugwürmern, die in Enten und anderen Wasservögeln leben. Mit dem Kot gelangen die Eier der Saugwürmer ins Wasser. Auch im vergangenen Jahr gab es ähnliche Berichte.

Dabei könne es passieren, dass sich die Zerkarien auch in die Haut des Menschen als so genannten Fehlwirt einbohren und eine Badedermatitis auslösen. Da der Mensch ein Fehlwirt sei, werden die Zerkarien bereits im Unterhautbindegewebe abgetötet und könnten nicht tiefer eindringen. Eine Gesundheitsgefahr geht von den Zerkarien nicht aus. Das Landratsamt rät: Zerkarien sind gegenüber Austrocknung empfindlich, Es sei deshalb zweckmäßig, nasse Badebekleidung sofort abzulegen, nach Möglichkeit den Körper schnell und gründlich mit dem Handtuch abzufrottieren. Tritt dennoch eine Badedermatitis auf, kann der Haus- oder Hautarzt aufgesucht werden, so die Kreisbehörde.

