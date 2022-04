Ukraine-Krieg macht Landwirtschaft unberechenbarer

Von: Tobias Gehre

Bauernobmann Georg Huber wird momentan seinen Bio-Hafer nur schwer los. Bio-Produkte sind derzeit vielen Menschen angesichts hoher Inflation zu teuer. © Gehre

Der Krieg in der Ukraine hat massive Auswirkungen auf die Landwirte im Landkreis. Diesel und Dünger sind teuer wie nie, Ersatzteile oft nur schwer zu bekommen.

Fürstenfeldbruck – Angesichts befürchteter Engpässe bei der Lebensmittelversorgung erfahren die Bauern aber auch wieder mehr Wertschätzung.

Als der Turbolader von Georg Hubers Bulldog vor kurzem den Geist aufgab, stand der Landwirt vor einem Problem. Ersatz war wegen der weltweiten Lieferengpässe nicht zu bekommen. Drei Wochen stand das Arbeitsgerät still. Während dieser Zeit musste der Kreisobmann des Bauernverbandes auf den größeren Bruder seines Schleppers zurückgreifen. Wirtschaftlich sei das wegen des höheren Spritverbrauchs nicht gewesen.

Hohe Düngerpreise

Fehlende Ersatzteile sind aber nur eine der Herausforderungen, vor denen die Bauern im Landkreis momentan stehen. Die wohl gravierendste ist nach Einschätzung Hubers die Preisexplosion beim Dünger. Stickstoff – sozusagen der Treibstoff fürs Pflanzenwachstum – sei um rund 500 Prozent teurer als noch vor einem Jahr sagt Huber. Ein Großteil der so bedeutenden Ressource komme normalerweise aus der Ukraine. Und die Herstellung benötige viel Gas. Für ein Kilo Stickstoff müsse der Landwirt deshalb mittlerweile rund 3,70 Euro auf den Tisch legen – vor einem Jahr sei es noch weniger als ein Euro gewesen. Bei einem Verbrauch von rund 180 Kilo pro Hektar etwa bei Winterweizen sind die Kosten für den Bauern also um rund 480 Euro pro Hektar gestiegen.

Auch der Preissprung beim Treibstoff schlägt bei den Bauern voll durch. Vor allem bei so genannten Intensivkulturen mache sich das bemerkbar. Als Beispiel nennt Huber die Kartoffel. Legen, pflegen, roden – bis zur Ernte sind es bei dieser Frucht viele Arbeitsgänge – mit entsprechend hohem Dieselverbrauch.

Unterschiede zwischen Bio und konventionell

Biobauern und konventionell wirtschaftende Landwirte treffen die Folgen des Ukraine-Krieges übrigens unterschiedlich. Huber hat seinen Hof schon vor einigen Jahren auf biologische Bewirtschaftung umgestellt. Das bedeutet auch: Mineraldünger ist für ihn tabu. Um seine Pflanzen mit den nötigen Nährstoffen zu versorgen, muss der Bauernobmann deshalb Gülle, Kompost oder Gärreste auf seinen Feldern ausbringen. Masse und Gewicht dieser Wachstumshilfen sind aber um ein Vielfaches größer als beim konzentrierten Kunstdünger. „Ich muss also viel öfter fahren“, sagt Huber.

Die Einsparungen beim Kunstdünger würden von den hohen Treibstoffkosten wieder aufgefressen. Außerdem steigen auch die Preise für natürliche Nährstoffquellen. „Gülle wird momentan gehandelt wie Gold“, sagt der Puchheimer Landwirt.

Aufgefangen werden können die hohen Kosten zumindest teilweise von den hohen Preisen, die Landwirte für ihre Produkte momentan bekommen. Gab es im vergangenen Jahr noch rund 18 Euro für den Doppelzentner Weizen, seien es momentan etwa 35 Euro. Das höre sich gut an, meint Huber. Doch auch hier müsse man genauer hinschauen. Denn die meisten Bauern im Landkreis hätten ihre Ernte vom vergangenen Jahr längst verkauft. Die jetzigen hohen Preise würden vielen Bauern also nichts bringen.

Einfach umsteigen ist nicht möglich

Und noch etwas gibt Georg Huber zu bedenken. Spontan auf besonders gewinnträchtige Früchte umsteigen, funktioniere in der Regel in der Landwirtschaft nicht. Die Fruchtfolge, also die zeitliche Abfolge der auf einer Fläche angebauten Nutzpflanzen, könne nicht einfach nach dem Weltmarkt ausgerichtet werden. „Ich kann nicht vier Mal hintereinander Weizen anbauen. Dann wächst gar nichts mehr“, erklärt Huber. Hinzu komme, dass viele Betriebe stark spezialisiert seien. Erntemaschinen, Lagerung, Kühlung und auch langfristige Verträge mit Abnehmern würden den einzelnen Landwirt weniger flexibel machen, als viele denken.

Noch komplizierter wird es, wenn man zwischen biologischer und konventioneller Landwirtschaft unterscheidet. Letztere hängt vom Weltmarkt ab – und kann so hohe Preise erzielen, wenn es noch etwas zu verkaufen gibt. Für landwirtschaftliche Bio-Produkte gebe es hingegen nur einen regionalen Markt. Und auf diesem seien die Erzeugerpreise so gut wie gar nicht gestiegen. Hinzu komme, dass allgemein hohe Kosten und Inflation die Menschen im Zweifel zum günstigeren Nicht-Bioprodukt greifen ließen. Hubers Fazit: „Der Markt ist verrückt.“

Diese Unberechenbarkeit und die Unsicherheit bei der Nahrungsmittelversorgung hätten aber auch dazu geführt, dass die Arbeit von Landwirten wieder mehr geschätzt wird. Ein Winken, Platz machen auf dem Feldweg oder ein Ratsch mit Spaziergängern: „Man fährt wieder gerne raus“, sagt Huber.

Eines ist dem Puchheimer Landwirt bei all den Herausforderungen und auch den kleinen Lichtblicken für seine Zunft aber wichtig: Die Probleme, mit denen sich Bauern im Landkreis herumschlagen müssen, seien völlig unbedeutend im Vergleich zum Leid, das die ukrainische Bevölkerung ertragen muss. Deshalb wünscht sich Huber, dass der grausame Krieg so schnell wie möglich endet.

