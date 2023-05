Auto, Bus oder Fahrrad: Mobilitätsumfrage unter Brucker Bürgern

Von: Ingrid Zeilinger

Im Landkreis Fürstenfeldbruck soll das Mobilitäts-Angebot noch attraktiver werden. © Landratsamt Fürstenfeldbruck

In Bruck werden Bürger zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt. Die Stadt erhofft sich Erkenntnisse für weitere Planungen.

Fürstenfeldbruck – Seit kurzem läuft die vierte Auflage der Studie „Mobilität in Deutschland“ des Bundesverkehrsministeriums. Dazu werden auch Bürger in Bruck befragt. Von der Auswertung erhofft sich die Stadt Hinweise für weitere Verbesserungen im Bereich der Mobilität.

Im Jahr 2017 erhielt die Stadt die letzten Zahlen aus einer derartigen Erhebung. „Interessant war, dass schon vier Prozent der Haushalte beim Car-Sharing angemeldet waren, obwohl es das in der Stadt noch nicht gab“, sagt Montserrat Miramontes, Mobilitätsmanagerin im Rathaus. Das Fazit: „Es ist höchste Zeit, das anzugehen.“ Die neue Studie könnte zeigen, ob die Zahl weiter nach oben gegangen ist.

Stichprobe

Die Studie „Mobilität in Deutschland“ läuft von April bis zum Mai 2024. Rund 370 000 Personen werden als Stichprobe bundesweit befragt. Der Kontakt erfolgt zunächst über Telefon, dann wird ihnen ein Fragebogen zugesandt. Es geht darum, an einem Tag darzustellen, wer im Haushalt mit welchen Verkehrsmitteln wohin unterwegs war.

Arbeitstage, Wochenende, Feiertage und Ferien werden gleichermaßen abgedeckt, so dass eine repräsentative Erhebung möglich wird. Die Studie liefert Daten zu wichtigen Einflussgrößen der Mobilität und ist Basis für Verkehrsmodelle. Dabei geht es aber nicht nur um Auto, Fahrrad und Co, sondern um mehr. Etwa die Frage, wie sich Homeoffice auswirkt, was das Deutschland-Ticket für den öffentlichen Verkehr bedeutet und wie das Verhältnis zu Elektrofahrzeugen ist.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

In Fürstenfeldbruck werden 500 Haushalte mit in die Auswertung aufgenommen. Und laut Miramontes ist es wichtig, dass diese Zahl zusammenkommt. „Wir bezahlen eine vertiefte Untersuchung.“

Diese extra aufgeschlüsselten Daten kosten die Stadt 30 000 Euro. 2017 habe man letztmals Ergebnisse bekommen, die auch in den Verkehrsentwicklungsplan eingeflossen sind. „Jetzt wollen wir wissen, ob sich etwas geändert hat.“ Denn aufgrund der Ergebnisse könne man ableiten, ob man geplante Maßnahmen vielleicht noch einmal anpassen müsse. Und man sehe, wo man seine Ziele nicht erreiche.

Home-Office?

Die Frage, inwieweit das Homeoffice Fahrwege beeinflusse, vielleicht nun weniger Strecken zurückgelegt werden, interessiert Miramontes. Genauso die Frage, ob mehr Menschen aufs Rad steigen. Auch wie es mit dem Besitz von Lastenrädern aussieht – die Stadt hat ja ein Förderprogramm aufgelegt – hätte sie gerne gewusst. Doch diese Frage habe nicht aufgenommen werden können. „Vielleicht ist nächstes Mal die Zeit reif.“

Ende 2024 sollen die neuen Ergebnisse vorliegen. Doch dafür müssen die Brucker, die für die Studie ausgewählt werden, mitmachen, betont Miramontes. „Wir bitten, den Fragebogen nicht wegzuwerfen.“ Weitere Infos stehen auf der Internetseite www.mobilitaet-in-deutschland.de.

