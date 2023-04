Rad-Sternfahrt nach München führt wieder durch den Brucker Landkreis

Impression von der Sternfahrt im Jahr 2021 in Germering. © Weber

Zur Unterstützung des Radentscheids Bayern findet wieder eine Sternfahrt nach München statt. Auch durch den Kreis Bruck wollen die Radler am Sonntag, 23. April, fahren.

Fürstenfeldbruck - Die Zubringertour aus Augsburg soll den Landkreis Fürstenfeldbruck an jenem Tag um 10.25 Uhr erreichen. Erste Station ist Luttenwang. Dann geht es weiter nach Mammendorf (10.45 Uhr), Fürstenfeldbruck (Volksfestplatz, Abfahrt um 11.45 Uhr), Eichenau (Hauptstraße, 12.15 Uhr), Puchheim (Augsburger Straße, 12.25 Uhr) und weiter zur Stadthalle in Germering (13.05 Uhr), wobei Bruck und Germering Treff- und Pausenpunkte sind. Die zentrale Kundgebung soll um 15 Uhr in München am Königsplatz stattfinden.

Insgesamt rechnet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub als Veranstalter mit 16 Demozügen teils aus München, teils aus dem Umland. Sie werden von der Polizei begleitet. Ziel der Demonstranten ist ein Radl-Gesetz zur Verbesserung der Drahtesel-Infrastruktur.

