Radfahrer weicht Eichhörnchen aus - er stürzt und wird verletzt

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Ein Eichhörnchen © dpa (Beispielfoto)

Ein Fahrradfahrer ist einem Eichhörnchen ausgewichen. Er stürzte und verletzte sich.

Fürstenfeldbruck - In den Mittagsstunden des 20. August war ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Oskar-von-Miller-Straße in Fürstenfeldbruck unterwegs. Ihm stellte sich ein Eichhörnchen entgegen und machte keinerlei Anstalten auszuweichen, wie die Polizei berichtet. Der 39-Jährige versuchte, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er stürzte und zog sich Schürfwunden am ganzen Körper zu. Das Eichhörnchen konnte laut Polizei unverletzt entkommen.

Auch interessant: Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: Handy am Ohr - Radler stoßen zusammen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.