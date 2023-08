Rätsel um neuen Autohändler an Schöngeisinger Straße

Von: Ingrid Zeilinger

Seit Juli ist der Auto-Pop-Up-Store an der Schöngeisinger-/Rothschwaiger Straße geöffnet. Eine Gewerbeanmeldung liegt im Rathaus vor. © Peter Weber

Großes Erstaunen über einen neuen Autohändler in Bruck: Von allen unbemerkt hat an der Schöngeisinger-/Ecke Rothschwaiger Straße ein Handel eröffnet.

Fürstenfeldbruck – Es ist ein kleines weißes Häuschen, dahinter eine Holzhütte. „B&T Automobile“ steht oben dran. Daneben stehen einige gebrauchte Fahrzeuge. Was es aber genau mit dem neuen Autohändler auf sich hat, darüber rätselten die Stadtratsmitglieder. Denn die Fläche liegt in einem Wohngebiet. „Wurde da eine Nutzungsänderung beantragt?“, wollte Markus Droth (Freie Wähler) in der letzten Sitzung des Stadtrats vor der Sommerpause daher wissen.

„Der Pop-Up-Store ist mir auch schon aufgefallen“, meinte OB Christian Götz. Derzeit prüfe die Verwaltung die Sachlage. „Aus dem Bauch raus ist es so nicht genehmigt“, vermutete Götz.

Der Händler berichtet dem Tagblatt gegenüber, er sei übers Internet auf das Areal aufmerksam geworden und habe sich dann an die Stadt gewandt. Er habe einen Mietvertrag, der ihm gestatte, Autos anzukaufen und zu verkaufen. Anfang Juli eröffnete der Pop-Up-Handel, und auch das Gewerbe sei ordnungsgemäß angemeldet.

Der Autohandel ist tatsächlich als Gewerbe bei der Stadt angemeldet worden, teilt eine Rathaussprecherin auf Tagblatt-Nachfrage mit. Im Sinne des Gewerberechts sei hier also alles nach Vorschrift gelaufen, es liege kein Verstoß vor. Allerdings wird im Rahmen einer Gewerbeanmeldung nicht die genaue Örtlichkeit der Betriebsansiedlung geprüft.

Und das könnte dem Händler zum Verhängnis werden. Denn laut Bebauungsplan ist das Gelände an der Schöngeisinger-/Rothschwaiger Straße ein Allgemeines Wohngebiet, wie auch Droth bereits im Stadtrat vermutet hatte. Ob ein Autohandel hier zulässig ist, müsse noch genauer geprüft werden, teilt die Rathaussprecherin mit. Die Verwaltung arbeite weiterhin an der Angelegenheit. Ein abschließendes Ergebnis liegt derzeit noch nicht vor. Also geht das Rätseln noch etwas weiter – genauso wie der Gebrauchtwagenhandel an der markanten Ecke im Stadtgebiet.