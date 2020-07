Vieles war natürlich anders als in anderen Jahren. Doch mit ein paar kleinen Tricks und Kniffen schaffte es das Graf-Rasso-Gymnasium, die Abiturienten des Jahrgangs 2020 würdig zu verabschieden.

Fürstenfeldbruck– Vor dem Graf-Rasso-Gymnasium wurde am Freitag der rote Teppich ausgerollt. In zwei Schichten verabschiedete die Schule feierlich ihre Abiturienten. Mit Livemusik, gespielt von einer Gruppe Abiturienten, begann um 13.30 Uhr die erste Veranstaltung. Darüber freute sich Doris Hübler, die Direktorin der Schule, besonders. Sie begann ihre Begrüßung mit den Worten: „Endlich wieder Musik, endlich wieder Leben in der Aula!“

Dieser Abiturjahrgang sei ein besonderer Jahrgang, der unter besonderen Bedingungen, Unsicherheiten und Risiken das Abitur nicht nur hinter sich gebracht, sondern die zugehörigen Hürden erfolgreich übersprungen habe. Sie griff in ihrer Rede mehrfach das Motto des Abiturjahrgangs auf:„The Golden 20s“, frei übersetzt: „Ab in die goldenen 20er Jahre“. Diese 20er seien das Jahrzehnt der jetzigen Abiturienten, in dem sie ihre Zukunft gestalten könnten. Als besonderer Jahrgang hätten die Schüler Besonderes geleistet.

Auch Landrat Thomas Karmasin ließ es sich nicht nehmen, den Abiturienten zu gratulieren, auch wenn er nur nur per Videobotschaft mitteilen konnte: „Vieles ist dieses Jahr anders, aber eines ist, wie es sein soll: Sie haben Ihren Abschluss!“

Die Elternbeiratsvorsitzende Grit Ullmann beschrieb daraufhin die Erleichterung, die die Eltern nach dem erfolgreichen Abi in schwierigen Zeiten verspürten. „Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen“. Oberstufenkoordinatorin Barbara Gritsch entschied sich, statt ihrer ganzen Rede nur den Schluss vorzutragen, und mahnte die Schüler, die durch Corona erzwungenen Veränderungen nicht nur als Enttäuschung zu sehen, sondern auch als Freiraum, den sie nutzen könnten, um darin zu wachsen. „Ich hoffe, Ihr werdet die Herausforderungen mit Neugierde, Verantwortungsbewusstsein und positivem Tatendrang angehen.“

Aus der Schülerschaft hielt Ingmar Kindermann eine Rede, die trotz der beschränkten Redezeit fulminat und amüsant ausfiel. Die Rede blieb nicht ohne Spitzen. Schüler würden von der Gesellschaft nicht ernst genommen, sagte er zu Fridays for Future. „Die Diskussion hat sich dann darauf konzentriert, wie das Bildungswesen es verkraften kann, wenn die Schüler ihre Bildung auch einsetzen und selbst Entscheidungen treffen.“ Er springt weiter schnell von Thema zu Thema, schafft es zwischendurch aber, sich bei Lehrern, Eltern und Stufenkollegen zu bedanken. Insgesamt brauchte er dann doch etwas mehr als die drei Minuten, die ihm zugestanden worden waren.

Dann erhielten die Abiturienten ihre Zeugnisse. Coronagerecht waren diese in kleinen Taschen verpackt, die sich die 81 Abiturienten des Jahrgangs 2020 einzeln abholen konnten. 30 von ihnen fanden auf dem Zeugnis eine Gesamtnote mit einer Eins vor dem Komma. (Sven Behrens)