Rathaus setzt dem klammen SCF eine letzte Frist

Letzte Chance für den SC Fürstenfeldbruck: Die Stadt will die Vereinbar¦ung für die Pflege der Sportanlagen an der Klosterstraße nur unterzeichnen, wenn der Fußballverein alle nötigen Unterlagen bringt, um die Fördergelder für den Kunstrasenplatz abzurufen. Gelingt das nicht, droht dem klammen Sportclub das Aus.

Fürstenfeldbruck– Die Stadt hatte den Verein im Mai mit einem Darlehen vor der Insolvenz gerettet. Im Juni wurde jedoch die Pflegevereinbarung über jährlich 97 000 Euro gekündigt. Das Geld erhält der Verein dafür, dass er die Sportanlagen unterhält. Mit einem Teil der Summe wird zudem ein Kredit getilgt. Daher benötigt der SCF das Geld zum Überleben.

Neben dieser Vereinbarung hat die Stadt dem SCF auch die Fördergelder des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) für den Kunstrasenplatz vorgestreckt. Auf diese 120 000 Euro wartet die Stadt noch immer. Doch für den Abruf der Fördermittel beim BLSV fehlen immer noch Unterlagen. Diese muss der SCF nun binnen einer Woche liefern. Dann werde man die Pflegevereinbarung wieder abschließen, sagte OB Erich Raff (CSU) dem Tagblatt.

Der Rathauschef berichtete von einem Gespräch mit dem Präsidium um Jakob Ettner und BLSV-Vertretern. Demnach sei signalisiert worden, dass der Bewilligungsbescheid erlassen werden könne. „Der Verein muss dafür die Unterlagen vorlegen“, fordert Raff. Nun warte man auf eine Antwort des Sportclubs. Diese oder nächste Woche soll das Treffen im Rathaus stattfinden.

Reicht der Verein alle nötigen Formulare ein, setzt Raff seine Unterschrift unter die Vereinbarung. Denn diese muss der SCF dem BLSV vorlegen, um den Unterhalt des Sportgeländes für das nächste Jahr sicher zu stellen – eine Zuschuss-Voraussetzung. Und auch die geforderte Pflegemaschine für den Kunstrasen existiert laut Raff. „Wir haben sie uns zeigen lassen.“

In nichtöffentlicher Sitzung hatte Raff am Montag die Mitglieder des Sportaussschusses auf den neuesten Stand gebracht. Dabei wurde deutlich, dass der Sportclub nun endlich seine Hausaufgaben erfüllen muss. Denn Raff höchstpersönlich will mit Präsident Jakob Ettner alle erforderlichen Unterlagen ins Briefkuvert stecken und an den BLSV schicken – damit sicher gestellt ist, dass die Zuschüsse wirklich fließen und die Stadt nicht auf den 120 000 Euro sitzen bleibt.

Kommt der Vertrag nicht zustande, bedeutet das wohl das Aus für den Sportclub, wie von mehreren Beteiligten zu hören ist. Den Darlehensvertrag könnte die Stadt fristlos kündigen. Und auch die Nutzung der Sportanlage ist mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende kündbar. Das vorgestreckte Geld für die BLSV-Förderung hätte die Stadt dann verloren.