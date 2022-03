Riesenschreck: Ratte springt aus Toilette in Wohnung

Von: Peter Loder

Für viele ein Albtraum: Andreas R. hatte plötzlich eine dicke Ratte in seiner Wohnung. symbo © Archiv

Was für viele ein Albtraum ist, wurde für einen 73-jährigen Brucker erschreckende Realität: Als Andreas R. den Deckel seiner Toilette aufhob, sprang ihm eine ausgewachsene Ratte entgegen.

Fürstenfeldbruck – Nun befürchtet der Rentner, dass noch mehr unheimliches Getier in den Kanalrohren seiner Wohnanlage lauert.

Seit drei Jahrzehnten lebt Andreas R. in einem noch von der Bundeswehr erbauten Mehrfamilien-Wohnblock an der Konrad-Adenauer-Straße. So etwas hat er aber noch nie erlebt. Es schlägt gerade Mitternacht, als der alleinstehende Senior vor dem Zubettgehen noch ein dringendes Bedürfnis verspürt. Im Pyjama öffnet er die Toilettentür, knipst das Licht an und greift zum Klodeckel. Kaum hat er den gelupft, springt eine fette Ratte mit nassem Pelz aus der Schüssel. „Ich bin erschrocken wie d’Sau“, schildert der 73-Jährige die Situation.

Tierischer Überfall

Starr vor Schreck sieht er die Ratte durch den engen Toiletten-Raum laufen. Als er die Situation erfasst hat, eilt er zur Tür, knallt sie hinter sich zu und grübelt, was nun zu tun ist. Mitten in der Nacht sind weder Schädlingsbekämpfer noch Behörden erreichbar. Erschwerend für Andreas R. kommt hinzu: Der tierische Überfall passiert am dienstfreien Wochenende. Der 73-Jährige hätte also noch mehr als 30 Stunden mit der Ratte in einer Wohnung leben müssen. Das kommt für den Rentner nicht in Frage. Er macht sich bewaffnet mit einer Eisenstange selbst auf die Jagd. Vorsichtig öffnet er die Klotür, treibt die Ratte in die Ecke, schlägt zu und entsorgt den Kadaver in der Restmülltonne.

Zwar stehen Ratten in Deutschland nicht unter Schutz und dürfen daher bekämpft werden. „Doch einfach erschlagen geht auch nicht“, sagt Thomas Veh. Er betreibt in Olching das einzige Schädlingsbekämpfungs-Unternehmen im Landkreis. Er verweist auf das Tierschutzgesetz, wonach ein Wirbeltier „nur nach wirksamer Schmerzausschaltung“ getötet werden darf.

Der Experte empfiehlt daher: Wer eine Ratte in der Toilette findet, soll schnell den Klodeckel schließen. „Das Tier verschwindet in der Regel dann auf dem gleichen Weg, den es gekommen ist.“ Zur Not könne immer noch die Spülung betätigt werden

Quasi Notwehr

Für Andreas R. ist das keine Option: Die Ratte war schon aus der Schüssel gesprungen, der ratlose Rentner ergriff die Initiative: „Es war quasi Notwehr. Ich wusste nicht, wen ich um Hilfe rufen sollte.“ Selbst Thomas Veh spricht in diesem Fall von einer „ganz schwierigen Situation“ und verweist in solchen Extremlagen auf seinen Anrufbeantworter, den er regelmäßig abhöre und im Notfall auch sofort anrücken würde.

Grundsätzlich seien Wohnungen nicht sicher vor Ratten, die über die Toilette den Weg ins Haus finden. Meist seien undichte Kanalsysteme dafür verantwortlich. Das vermutet Andreas R. auch in seinem Fall und hat gleich am Montagfrüh die Hausverwaltung informiert. Das Rathaus wurde mittlerweile ebenfalls in Kenntnis gesetzt. Pressesprecherin Tina Rodermund-Vogl gibt aber Entwarnung: „Ein Einzelfall. Wir haben in der Stadt kein größeres Rattenproblem.“

