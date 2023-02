Rauch an leerer S-Bahn: Strecke unterbrochen

Von: Thomas Steinhardt

An dieser leeren S-Bahn wurde der Rauch bemerkt. © Privat

Am Donnerstag in der Früh ist es zu einem größeren Einsatz am S-Bahnhof in der Buchenau gekommen. Grund war eine qualmende S-Bahn.

Fürstenfeldbruck - Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die betreffende S-Bahn war nach ersten Erkenntnissen auf einer Leerfahrt gewesen. Die Strecke wurde unterbrochen. Im morgendlichen Berufs- und Schulverkehr brach natürlich Chaos aus. Auswärtige Schüler, die zum Brucker Viscardi Gymnasium wollen, kamen nicht zu ihrer Schule. Schule. Vor der Buswartezone bildeten sich lange Schlangen.

Die S-Bahnen aus Richtung Geltendorf endeten und begannen in Grafrath. Aus Richtung München enden und beginnen die S-Bahnen in Fürstenfeldbruck. Das meldete der Streckenagent der Bahn. Ein SEV wird eingerichtet. Aktuell (9.18 Uhr) liegen allerdings laut Streckenagent keine Störungen mehr vor.