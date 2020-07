Realschule Fürstenfeldbruck: Kurzer Abschied vom Abschlussjahrgang

Im Schnelldurchlauf wurden am Freitag die Absolventen der Ferdinand-von-Miller-Realschule verabschiedet.

Fürstenfeldbruck – Acht Klassen, alle einzeln und nacheinander. Gerade mal eine Viertelstunde je Klasse blieb da, um das erfolgreiche Ende der Realschulzeit zu zelebrieren.

Um 10 Uhr machte die Klasse 10a den Anfang. Für einige Sekunden tönte beim Einzug der Klasse in die Mehrzweckhalle „We are the champions“ von Queen aus den Lautsprechern. Dann ergriff Schuldirektor Michael Heimes das Mikrofon. „Wer hätte noch vor wenigen Wochen gedacht, dass wir uns heute hier so treffen können?“, fragte er rhetorisch in die überschaubare Runde aus Schülern und Eltern. Nun konnte Heimes den Schülern aber erfreut attestieren: „Ihr könnt alle Krisen meistern!“. Außerdem bedankte er sich für die Gelegenheit, über mehrere Jahre hinweg mit den Schülern gemeinsam gelernt haben zu können.

Die Pandemie kann die Absolventen nicht aufhalten

Die Sprecherin der 10a, Nora Genan, ergriff danach das Wort. Sie ging darauf ein, wie sich die Zusammensetzung der Klasse im Laufe der Schulzeit veränderte, wie Kameraden gegangen und andere hinzugekommen sind. „Schade ist, dass wir erst im letzten Jahr wirklich zusammen gefunden haben“, sagte sie. Die Pandemie, stellte sie fest, könne die Klasse nicht aufhalten. „Und egal, was ihr tut, habt Spaß daran!“ Auch einen Dank an die Lehrer sprach sie aus.

Nach den beiden Reden erhielten die Schüler nacheinander ihr Abschlusszeugnis und eine Rose. Sie stellten sich dann noch in mehreren Reihen für ein Klassenfoto auf der Bühne auf. Und um 10.14 Uhr war die Veranstaltung für die 10a beendet, Schüler und Eltern verließen die Halle coronagerecht durch den Hinterausgang. Denn vorne sammelte sich bereits die Klasse 10b für ihre 15-Minuten-Zeugnisfeier.

Weitere Nachrichten aus der Stadt Fürstenfeldbruck finden Sie hier.

Sven Behrens