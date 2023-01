Realschule vor der Erweiterung - doch die fehlenden Parkplätze sind ein Problem

Von: Lisa Fischer

Teilen

Die Realschule in Bruck. © Weber (Archiv)

Im Areal rund um die Realschule in Bruck herrscht arger Parkplatz-Mangel. Wenn die Schule erweitert wird, soll das gelöst werden. Nur wie?

Fürstenfeldbruck – An der Bahnhof-/Ecke Hans-Sachs-Straße sind die Ferdinand-von-Miller-Realschule sowie die Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck beheimatet. Die Realschule platzt so langsam aus ihren Nähten und soll deshalb in den kommenden Jahren erweitert werden. Im selben Zusammenhang müssen Stellplätze her. Ob als Parkdeck oder als – deutlich kosten- und aufwandintensivere – Tiefgarage, das muss das zuständige Landratsamt noch entscheiden.

Die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses (PBA) der Stadt FFB taten zumindest ihre Meinung dazu schon kund.

Ende der Container

Bei der Berufsschule Fürstenfeldbruck wurde platzbedingt vor einigen Jahren ein Container auf dem Gelände aufgestellt. Dessen Genehmigung läuft bald aus, wie die Stadtverwaltung in der jüngsten PBA-Sitzung mitteilte. Für beide Belange – Container-Nachfolge und Erweiterung der Realschule – muss das Landratsamt eine Lösung finden.

Bereits im vergangenen Jahr sei das kreiseigene Hoch- und Tiefbauamt auf das Brucker Stadtbauamt zugekommen und habe das Vorhaben vorgestellt. Das vom Landratsamt beauftragte Architekturbüro plant mit zwei Bauabschnitten, berichtete Stadtbaumeister Johannes Dachsel. In der ersten Bauphase soll auf der nördlichen Seite der Realschule ein Anbau mit Klassen- und Fachräumen, Lehrerzimmer und Pausenverkauf erfolgen. Im zweiten Abschnitt sollen auf der südlichen Seite unter anderem Mensa und Praxisraum für die Berufsschule entstehen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Für die große Tiefgarage

Nach einigen Vorgesprächen habe sich laut Stadtverwaltung herausgestellt, dass zunächst die Frage der Stellplätze geklärt werden sollte. Dafür habe das Landratsamt und das Architektenbüro mehrere Lösungsansätze erarbeitet, erklärte Dachsel. Das Stadtbauamt selbst empfehle zwei Varianten: die Unterbringung der Stellplätze in einer Tiefgarage unterhalb des Neubaus oder einige oberirdische Stellplätze plus zusätzliche Plätze in einer kleineren Tiefgarage. Für die größere Tiefgarage stimmte mit 12:3 Stimmen die Mehrheit des Ausschusses.

Erheblicher Kostenaufwand

„Da unten eine Tiefgarage zu realisieren, das sollte man sich schon durch den Kopf gehen lassen“, sagte Hans Schilling (CSU). Allein eine Absicherung während des Baus wegen des Grundwassers würde 750 000 Euro kosten. „Wenn man dort runtergräbt, steht man in der Suppe.“ Auch das Landratsamt betont, dass beide Tiefgaragen-Varianten „hinsichtlich der Grundwassersituation“ einen „erheblichen Kostenaufwand“ mit sich tragen.

Wie die Stellplatz-Situation letztendlich aussehen könnte, bleibt auch nach dem Beschluss des PBA offen. Theresa Hannig (Grüne) beantragte schließlich noch, dass eine Variante, bei der eine Tiefgarage unter der Grünfläche zwischen Realschul- und Berufsschulgebäude gebaut wird, geprüft werden soll. Dem folgte ebenso eine deutliche Mehrheit der Mitglieder.

Die Sicht des Kreistags: Doppel-Wumms im Kreistag: Wieder Tauziehen um Schul-Tiefgarage

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.