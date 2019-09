Rekordergebnis beim Benefizlauf: 1700 Kilometer für den guten Zweck 

Elisabeth Weller vom Vorstand der Bürgerstiftung, war anfangs besorgt: Werden bei dem guten Wetter genug Teilnehmer zum Spendenlauf in Fürstenfeldbruck kommen, oder werden die meisten in Richtung Berge unterwegs sein? Am Ende waren die Sorgenfalten jedoch unbegründet.

Fürstenfeldbruck – Der fünfte Benefizlauf der Bürgerstiftung am vergangenen Samstag war so erfolgreich wie noch nie. Insgesamt haben die 206 Teilnehmer 1700 Kilometer zurückgelegt und dabei Sponsoren-Spenden in Höhe von 13 500 Euro gesammelt. Das ist ein neuer Rekord.

Im Vergleich zu Elisabeth Weller wirkten Johannes und Andreas Guggenmos ganz unbekümmert vor dem Start. Dabei hatten sich Vater und Sohn eine große Aufgabe gestellt: Sie beide wollten einen Halbmarathon laufen. „Heute können wir unser Training mal mit einem guten Zweck verbinden“, sagte Johannes Guggenmos. „In zwei Wochen wollen wir den Marathon in Berlin laufen, das hier ist nochmal der Endspurt davor.“ Insgesamt 16 Wochen sind die beiden schon am Trainieren.

Führung der Furthmühle gewonnen

Mit zwei so starken Läufern im Team schien die Volkshochschule Fürstenfeldbruck bereits vor dem Turnier der Sieger zu sein. Denn beim Benefizlauf kommt es nicht auf die Schnelligkeit des Einzelnen an, sondern wie viele Kilometer das gesamte Team zurückgelegt hat. Doch auch ohne das Vater-Sohn-Duo wäre die VHS am Ende ganz oben auf dem Treppchen gestanden. Insgesamt erliefen nämlich die rund 50 Teammitglieder 465 Kilometer und gewannen damit eine Führung in der Furthmühle mit Kaffee und Kuchen.

Über diesen Gutschein hätten sich wahrscheinlich auch Christine und Stefan Scholz gefreut, die laut Trikotbeschriftung nur für Schokolade laufen. „Hauptsache ist doch der Spaß beim Laufen“, betonte Christine Scholz. Den wollte auch Margot Brändi haben. „Ich walke heute einfach mit meinen Freundinnen, und wir quatschen und machen dabei auch noch etwas für einen guten Zweck.“ Sie lief für das Team Hardy´s, welches mit 270 Kilometern den zweiten Platz und damit einen Schlemmergutschein für Takis Taverne in Puchheim geholt hat. Auf Platz drei dahinter kam das Team der Sportschule Puchheim mit 115 Kilometern.

Die Teilnehmer konnten am Samstag entweder auf einer fünf oder zehn Kilometer langen Strecke joggen oder walken. Letzteres führte Landrat Thomas Karmasin an. „Eigentlich wollte ich gerne zehn Kilometer laufen, doch ich habe nachher noch einen Termin, deshalb werden es nur fünf.“ Doch auch diese hatten am Ende zum Erfolg beigetragen. Spenden durfte übrigens jeder das, was er wollte.