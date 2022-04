Reload startet durch: Hardrock-Band feiert Comeback im Festzelt

Von: Peter Loder

Teilen

Zwei Jahre lang haben (v.l.) Uwe Gladasch, Joe Seemann, Ali Mende, Bernhard Wirth, Falco Münch und (vorne) Joe Mangstl in ihrem Probenraum Cover-Songs einstudiert. Nun feiern sie mit ihrer Band „Reload“ auf dem Brucker Volksfest ihr Comeback aus der Corona-Zwangspause. © Weber

Hardrock statt Blasmusik und Partysound; „Highway to Hell“ statt „Ein Prosit…“ und „Atemlos“. Geht das in einem bayerischen Bierzelt? Sechs Hardrocker stellen sich beim Volksfest der Herausforderung: „Reload“ gibt beim „Tag der Vereine“ am 25. April den Ton an. Das Tagblatt war bei den Proben dabei.

Fürstenfeldbruck – Der Name ist Programm beim Comeback der Band „Reload“ (übersetzt „neu laden“): Nach über zweijähriger Corona-Zwangspause steht sie erstmals wieder auf der Livebühne. In der Pause haben die vom Altstadtfest gestählten und stets viel umjubelten Hardrocker um den Brucker Leadsänger Alwin „Ali“ Mende kräftig gecovert und weitere Hits legendärer Vorbilder wie AC/DC, Led Zeppelin oder Deep Purple eingespielt.

Im Regina-Hochhaus

Es ist eine Minute vor 19 Uhr. Zeit zum Proben. In den Bürostunden davor hat Alwin Mende die Pflichten eines deutschen Beamten erfüllt. Jetzt schlüpft er als Ali in die Lederjacke und betritt pünktlich wie ein Maurer den mit Instrumenten vollgepackten Übungsraum im vierten Stock des ehemaligen Reginawerk-Hochhauses in der Unteren Au. In dem Gebäude im östlichen Emmeringer Ortsteil proben mehrere Bands aus der Region. Der Ausblick mit Sonnenuntergang bis ins Dachauer Hinterland ist fulminant.

Nicht weniger fulminant ist das, was es dann von den sechs Alt-Rockern im 15-Quadratmeter-Raum auf die Ohren gibt. Joe Seemann ist mit seinen 63 Jahren nicht nur der Senior der Band, sondern auch der Einzige, der sein Geld in der Unterhaltungsbranche verdient: In Starnberg betreibt er ein Musikstudio und steht regelmäßig als Komparse bei TV-Serien vor der Kamera.

Ein echter Opa

Seine Gitarrenkollegen bei „Reload“ sind Bernhard „Burn“ Wirth, ein IT-Fachmann aus München, der mit seinen 61 Lenzen noch mit hardrock-typischen schulterlangen Haaren über die Bühne wirbelt, und Joe Mangstl, der einzig echte Opa der Band. Steht der Schöngeisinger nicht auf der Bühne, arbeitet er als Objektmanager beim Landratsamt.

Einen besonderen Part spielt Uwe Gladasch: Der pensionierte Informatiker und ehemalige Amtsrat bei der Stadt München macht „Reload“ zur weit und breit einzigen Hardrock-Coverband mit einem Keyboarder. Der 61-Jährige aus Obermenzing erklärt den Unterschied so: „Ohne mein Instrument klingt es so, wie ein Schweinsbraten ohne Knödel schmeckt.“

Jungspund der Ü50-Band ist der 47-jährige Falco Münch. Der hauptberufliche Marketing-Angestellte sitzt als mitsingender Drummer (Mende: „Falco ist die perfekte zweite Stimme“) das dreieinhalbstündige Bühnenprogramm zwar locker auf dem Hocker aus, hat am Schlagzeug aber den schweißtreibendsten Job.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Insgesamt hat „Reload“ 76 Songs im Repertoire. 40 werden dem Publikum im Bierzelt bei freiem Eintritt geboten. Das seit Jahren bewährte Programm wurde zuletzt am 24. Februar 2020 auf der Wörthsee-Alm präsentiert – mit „Knockin’ on Heaven’s Door“ in der Guns-‘n-Roses-Version als stets krönendes Finale. Fürs Lernen der Songs brauchen die Rocker keine Noten. Alle sind Autodidakten, die allein durchs Anhören die richtigen Töne treffen. Auch die englischsprachigen Texte hat Mende auswendig im Kopf. „Wenn ich mal mit einem Notenständer auf der Bühne steh’, bin ich tot.“

Und was ist mit Howard Carpendale?

Die Gruppe, die 1993 mit einer etwas anderen Besetzung vom damaligen Schlagzeuger Ray Weber unter dem Namen „Coverboy“ gegründet wurde und seit 2013 „Reload“ heißt, hat laut Bandleader nicht vor, „aus Altersgründen aufzuhören“. Erst jüngst hatte sich ein rock-begeisterter Stadtrat besorgt in den sozialen Medien geäußert, ob sich der Sänger nach so langer Pause überhaupt noch an die Texte erinnern kann. „Alis“ süffisante Antwort: „Ich bin vielleicht alt, grau und gebeugt – aber noch lang nicht dement.“

Nachdem trotz verstärkter Boxen-Nähe auch keine Hörschäden aufgetreten sind, verspricht die Rock-Röhre: „Wir haben nicht vor, uns zur Ruhe zu setzen.“ Genauso wenig wie eine 76-jährige Schlager-Ikone, als dessen Edelfan sich der Hardrock-Frontman outet: „Howard Carpendale ist ein Idol meiner Kindheit.“ Womit Mende elegant die Kurve ins Party-Bierzelt kriegt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.