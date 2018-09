Die Ritter ziehen in Fürstenfeld ein

Schwertkampf und Markt: Bei den zweiten Fürstenfelder Ritterspielen ist für Mittelalterfans vom 7. bis 9. September allerhand geboten. Turnierauftakt ist am Freitag ab 18 Uhr unter dem Motto „Die Ritter der finsteren Nacht“ mit Feuershow.

Fürstenfeldbruck - Am Samstag finden Turniere ab 14 und 18 Uhr, am Sonntag um 13 und 17 Uhr statt. Neben den Wettkämpfen gibt es Gaukler, Minnesänger sowie Handwerker bei der Arbeit zu bestaunen. Das mittelalterliche Treiben läuft am Freitag von 14 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf am Freitag 13 Euro, für Kinder unter sechs Jahren ist er kostenlos. Am Samstag und Sonntag kosten Karten zehn Euro, Besucher zwischen vier und 16 Jahren zahlen sechs Euro. An der Tageskasse kommen zwei Euro hinzu, ein Tribünenplatz kostet zusätzliche acht Euro.