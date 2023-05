Er kannte Bruck wie seine Westentasche: Trauer um Ortshistoriker

Von: Ulrike Osman

Robert Weinzierl hat den Historischen Verein mitgegründet. © mm

Robert Weinzierl kannte Geschichte und Geschichtchen der Stadt Fürstenfeldbruck wie kaum ein anderer. Nach seinem Tod herrscht große Trauer.

Fürstenfeldbruck – Als nach dem Zweiten Weltkrieg der Brucker Fliegerhorst zunächst aufgelöst wurde, rückten die Bürger an und nahmen alles mit, was man in der Zeit der Not irgendwie gebrauchen konnte. Auch der damals zehnjährige Robert Weinzierl lief die kurze Strecke von seinem Elternhaus hinüber. Stolz trug er einen Schreibtisch und ein Telefon davon und baute beides im Kinderzimmer auf. So konnte sich der Bub schon ein bisschen fühlen wie ein Mann mit einem wichtigen Job.



Jugend in schwerer Zeit

Genauso sollte es kommen trotz widriger Startbedingungen. Robert Weinzierl verließ ohne Abschluss die Oberrealschule, weil seine verwitwete Mutter das Schulgeld nicht bezahlen konnte. Der Vater war im Krieg der erste gefallene Brucker gewesen. Die Mutter brachte sich und den Sohn mit Heimarbeit, Hasen und selbstangebautem Gemüse durch.



Doch Robert Weinzierl war ein kluger Kopf und fleißig. Sein Schulleiter vermittelte ihm eine Lehrstelle bei der Landkrankenkasse und holte seinen Abschluss an der Abendschule nach. Beim Bayerischen Landesprüfungsamt schlug er die gehobene Beamtenlaufbahn ein und wurde eines Tages von der Kassenärztlichen Vereinigung abgeworben.



Als Revisor reiste er kreuz und quer durch Bayern und nach der Wiedervereinigung auch durch Sachsen. Seine Frau Traudl und die drei Kinder sahen ihn nur am Wochenende. Die vielen Abende, die er allein in fremden Städten zubringen musste, nutzte Robert Weinzierl für seine große Leidenschaft – Kunst- und Kirchengeschichte. Er erkundete jeden Ort, an dem er sich aufhielt und kannte sich bald überall aus. Das galt erst recht für seine Heimatstadt Bruck, das Klostergelände und die Klosterkirche, deren ausgewiesener Kenner er schon als Jugendlicher war.

Viele Führungen

Dazu hatte er das Talent, sein Wissen auf unterhaltsame Weise weiterzugeben. Unzählige Gruppen führte er in seiner knappen Freizeit durch Bruck, war Gründungsvorsitzender des Historischen Vereins und Autor für verschiedene Zeitschriften. Auf Bitten des damaligen OB Sepp Kellerer brachte er das Stadtarchiv auf Vordermann. In einer achtbändigen Dokumentation inventarisierte er den Alten Friedhof. Er organisierte Bildungsreisen nach Italien, Ungarn und Burgund. Auch im Familienurlaub ging es an kunsthistorisch reizvolle Orte. Seine Kinder sollen gelegentlich gestöhnt haben („Südtirol wäre so schön, wenn es nicht so viele Kirchen gäbe“). Doch man unternahm auch viele Radtouren und Ausflüge in die Berge, zum Klettern und Zelten.



Ebenso war Robert Weinzierl später seinen sieben Enkeln ein liebevoller und zugewandter Großvater, der bei Facharbeiten half und Wissenslücken in Geschichte und Buchführung zu füllen verstand. Nicht nur die Tausende von Dias, die der Hobbyfotograf hinterlassen hat, werden seine Lieben immer an schöne Zeiten erinnern. Robert Weinzierl wurde 88 Jahre alt.

