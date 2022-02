Die guten Seelen der Vereine: Sie holen Rockmusik in den Landkreis

Von: Andreas Daschner

Rock-Konzerte mit diversen Gastbands (oben) organisieren die Rockfreunde. © mm

Fürstenfeldbruck aus der rockfreien Zone führen – mit diesem Ziel haben sich die Rockfreunde gegründet.

Fürstenfeldbruck - Der jetzige Vereinschef Peter Hofmann konnte sich nicht festlegen, wer sich seitdem als gute Seele des Vereins besonders hervorgetan hat. Es ist eine ganze Gruppe von Mitgliedern, sagt er.

Rockpartys, Konzerte und Open Airs sind das Metier der Rockfreunde. Das erfordert jede Menge Planung und Vorarbeit. „Es würde den anderen nicht gerecht werden, wenn man da nur einen hervorheben würde“, sagt Hofmann. Somit verfügen die Rockfreunde sogar über ein gutes Dutzend guter Seelen, ohne die der Verein nicht das wäre, was er ist.

Rockfreunde FFB: Der harte Kern

„Wir haben einen harten Kern, ohne den wir so manche Veranstaltung gar nicht durchführen könnten“, sagt der Vereinsvorsitzende. Dazu zählen Margit Weber, Stephan Dodenhoff, Helmut Wachinger, Dagmar Weber, Thomas Meier, Hans-Peter Stahl und Wolfgang Wagner, ebenso Ralf Maier, Michael Gabrielczyk, Martin Trog, Mirko Pötzsch, Udo Weber und Sonja André-Hofmann. Auch Michael Meier und Peter Trog gehören dazu. Sie sollen hier stellvertretend für die ganze Gruppe der guten Seelen der Rockfreunde stehen.

Michael Meier, Mitglied seit 2005 und seit 2016 auch im erweiterten Vorstand, ist in Sachen Rockveranstaltungen kein unbeschriebenes Blatt. Er legte bereits im Fantasy, einer ehemaligen Kult-Rockkneipe am Aubinger Bahnhof, im Clochard, dem ehemaligen Pilspub in Emmering, und in einem Pilsbup in Herrsching, das es mittlerweile auch nicht mehr gibt, als DJ auf. „Das hat sich irgendwann im Verein rumgesprochen“, erzählt Meier. „Und so wurde ich auch bei den Partys der Rockfreunde aktiv.“

Peter Trog kam über den 2007 verstorbenen Rockfreunde-DJ „Stan the Recordman“ – auch bekannt vom damals noch unter dem Namen Radio 106.4 firmierenden Brucker Sender TopFM – zum Verein. „Ich habe ihn eines Tages beim Tanken getroffen“, erzählt Trog. Die Tankstelle sei seinerzeit der Treffpunkt der Rockfreunde gewesen. „Und so war ich bald Mitglied.“

Rockfreunde FFB: Das leibliche Wohl

Im harten Kern hat freilich jeder so seine Spezialgebiete. Meier kümmert sich unter anderem um die Pflege der Homepage und der Facebook-Seite und gibt als Kontaktmann zu den örtlichen Medien den Pressesprecher. Trog sagt: „Da eines meiner Hobbys Kochen ist, übernehme ich gerne die Aufgabe, mich bei Vereinsfeiern um das leibliche Wohl zu kümmern.“

Das Highlight für Trog ist aber das „Rock of Ages“-Festival in Seebronn, das die Rockfreunde jedes Jahr besuchen – wenn die Corona-Pandemie es nicht gerade unmöglich macht. „Es ist immer eine logistische Herausforderung, das gesamte Equipment dorthin zu karren.“ Benötigt werden immerhin Zelt, Grills, Soundanlage, Stromversorgung und Proviant für 20 Rockfreunde und für vier Tage.

Zum harten Kern gehört ein gutes Dutzend Mitglieder, darunter Peter Trog (hinten, 4.v.l.), der sich sich bei Treffen um die Verpflegung kümmert, und Michael Meier vorne r.), DJ bei den Rockfreunde-Partys. Peter Hofmann (hinten, 2.v.l.) ist der Vorsitzende des Vereins, der sich vor 20 Jahren gründete mit dem Ziel, Fürstenfeldbruck möge nicht länger eine „rockfreie Zone“ bleiben. Dafür mussten sie selbst Konzerte auf die Beine stellen. © mm

Das Zusammensein mit Gleichgesinnten ist es, das auch Meier am Vereinsleben besonders begeistert. „Es haben sich über die Jahre viele Freundschaften entwickelt, und sogar die eine oder andere Ehe ist aus den Rockfreunden hervorgegangen“, erzählt Meier. Die Zusammenarbeit im harten Kern sei dabei aber nicht immer einfach. „Das ist ein bisschen wie in einer Ehe: Es gibt mal Hochs und mal Tiefs.“ Im Großen und Ganzen laufe es aber gut. Bevor die Pandemie das Vereinsleben gelähmt hat, gab es regelmäßig Treffen, bei denen mal alles Wichtige für anstehende Aktivitäten besprach. Und dann hieß es anpacken.

Rockfreunde FFB: Der Stammtisch

Dabei beweisen die 15 guten Seelen der Rockfreunde immer jede Menge Fleiß, wie Hofmann berichtet. Denn es gebe viel zu tun – „seien es Einkäufe für die Verpflegung der Gäste, Kartenverkäufe an der Abendkasse, Werbung für Veranstaltungen oder Auf- und Abbau der technischen Anlagen und der Party-Zelte“. Außerdem ist der harte Kern auch bei den monatlichen Stammtischen der Rockfreunde immer dabei.

Neben den „Anpackern“ will Hofmann aber noch vier weitere Mitglieder nennen: Klaus Nussbaumer, Klaus Fuchs, Ralf Horn und Daniel Jaud. Das Quartett bildete die Rockfreunde-Band und hat schon so manches Konzert bestritten. „Sie haben durch ihre Auftritte den Namen der Rockfreunde bekannter und beliebt gemacht“, sagt der Vereinschef. Das ist sicher mit ein Grund dafür, dass der harte Kern überhaupt so viel zu organisieren bekommt.

Das sind die Rockfreunde

Es war am 29. November 2003, als sich Roland Müller, Stephan Dodenhoff, Toni Niedermayer, Frank Toibner und Ludwig Weiß zusammentaten, um die Rockfreunde aus der Taufe zu heben. Warum? Diese Frage beantworten die Rockfreunde auf ihrer Homepage so: „Weil wir bei einem Treffen im Herbst 2003 zum x-ten Mal feststellen mussten, dass sich Fürstenfeldbruck irgendwie in einer rockfreien Zone befindet.“ Der heutige Vorsitzende Peter Hofmann ergänzt: „Sie wollten Rockmusikin Fürstenfeldbruck ein Forum verschaffen. Die Zahl der Mitglieder schwankt seitdem, stieg nach fünf Jahren von 50 auf mehr als 100 an. „Zurzeit sind wir 56, davon 15 Frauen“, sagt Hofmann.



Vor Corona haben die Rockfreunde im Schnitt fünf Rockpartys und drei Konzerte im Jahr veranstaltet. Daneben gibt es auch außer der Reihe Veranstaltungen – wie zum Beispiel 2019 ein spontanes Benefizkonzert für die Geschädigten des Brandes im Fürstenfeldbrucker Klubhouse. „Aber auch wir sind von der Pandemie faktisch lahmgelegt worden“, sagt Hofmann. In der Corona-Zeit konnten lediglich zwei Stammtische und ein Open Air ausgerichtet werden. Die Mitglieder sind dem Verein aber auch in dieser schweren Zeit treu. Hofmann sagt: „Austritte wegen der Pandemie mussten wir nicht verzeichnen.“ ad

Vereinssteckbrief: Gegründet: 29. November 2003; Mitglieder: 56; Kontakt: Rockfreunde-Vorstand@email.de, Telefon (0173) 9254330; Internet: www.rockfreunde-ffb.de

