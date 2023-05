Rohrbruch: Verkehrsbehinderungen am Brucker Hauptplatz

Von: Thomas Steinhardt

Die B2 in Fürstenfeldbruck © mm

In der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 14 in Fürstenfeldbruck ist es zu einem Kanalrohrbruch gekommen, der behoben werden muss.

Fürstenfeldbruck - Die Arbeiten werden vom 22. bis 26. Mai ausgeführt. Eine Fahrspur wird in dieser Zeit über den Mittelstreifen geführt, so dass weiterhin insgesamt zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen. Dennoch ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Hauptstraße zu rechnen.

