Große Nachfrage: Run auf Fahrräder in der Wertstoffbörse

Teilen

Mit der Resonanz der Aktion ist das Team der Wertstoffbörse um Brigitte Staffler sehr zufrieden. © Weber

Wer ein gebrauchtes neues Rad suchte, der konnte bei der Wertstoffbörse stöbern. 100 Drahtesel, dazu Dreiräder, Roller, Skateboards und Zubehör wurden an den Mann gebracht. Die Nachfrage war groß.

Fürstenfeldbruck – Rund 150 Besucher kamen am Wochenende zum Fahrrad-Sonderverkauf zur Wertstoffbörse Am Kugelfang. Für fünf bis 100 Euro gab es eine große Auswahl. „In diesem Jahr haben wir um die 100 Räder bekommen“, erzählte Mitarbeiterin Brigitte Staffler. Viele brachten die Räder zur Wertstoffbörse, da sie diese nicht mehr benötigten oder sich ein neues gekauft haben. Auch gestohlene Fahrräder befinden sich unter den abgegebenen Stücken. „Manche Leute bringen auch Räder, die bei ihnen seit Längerem auf der Straße stehen“, erzählte Staffler.

Lang ersehntes Damenrad

Marta Golebica fand ihr lang ersehntes Damenrad. Die Germeringerin arbeitet in Bruck und fährt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Arbeitsort und las in der Zeitung vom Sonderverkauf. „Ich suche schon länger ein Bahnhofsrad“, erzählte sie. „Die Fachgeschäfte haben momentan leider keine große Auswahl an gebrauchten Fahrrädern, deshalb kommt mir dieser Sonderverkauf gerade recht.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Aktion fand bereits zum dritten Mal statt. Kristina Huber von der Abfallberatung sieht den Verkauf auch als Werbung an. „Normalerweise hat die Wertstoffbörse samstags nicht geöffnet, so sprechen wir auch mal ein anderes Publikum und somit neue Kunden an, und tatsächlich waren heute zahlreiche Neukunden vor Ort“, sagte Huber. „Das freut uns sehr.“

Auch Elektrogeräte

Seit Neuestem werden auch sicherheitsgeprüfte Elektrogeräte angeboten. Zudem gibt es Bücher, Kleidung, Geschirr, Möbel und zahlreiche andere Gegenstände. Peter Rapp ist Stammkunde. „Ich bin einfach ein großer Fan von Nachhaltigkeit und habe viele meiner Gebrauchsgegenstände gebraucht gekauft“, erklärte der Brucker. Er kennt das Team der Wertstoffbörse sehr gut und ist so auf die Aktion aufmerksam geworden. „Ich habe für den Sonderverkauf bei vielen Leuten Werbung gemacht, da ich es eine wirklich tolle Idee finde.“

Frederike A. war mit einer Freundin auf der Suche nach einem Damenrad, da dieser ihr altes Rad gestohlen wurde. „Ich bin über den Wertstoffhof Grafrath auf den Sonderverkauf aufmerksam gemacht worden und wollte meiner Freundin eine Freude machen und ihr ein neues Fahrrad besorgen“, erzählte sie. Da ihre Freundin handwerklich geschickt ist, würde sie etwaige Mängel selbst beseitigen.

Das tun andere neue Radbesitzer nun auch. Brigitte Staffler sowie das restliche Team der Wertstoffbörse freuten sich über die hohe Nachfrage und den damit verbundenen Ansturm. (Antonia Plamann)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.