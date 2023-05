Antrag: Pucher Meer soll bei Erweiterung eine Rutsche bekommen

Von: Ingrid Zeilinger

Besonders an heißen Tagen ist am Pucher Meer jede Menge los. © Usleber

Mit dem Ende des Kiesabbaus wird das Pucher Meer erweitert. Um den Badesee noch attraktiver zu machen, haben die Freien Wähler beantragt, eine familiengerechte Rutsche mit einzuplanen.

Fürstenfeldbruck – Die Anregung sei während des Wahlkampfes aus der Bürgerschaft an ihn herangetragen worden, sagte Antragsteller Markus Droth im Haupt- und Finanzausschuss.

Ein einfaches Modell reiche. „Es muss keine 100 Meter lange Fun-Rutsche sein.“ Sie könnte den Erholungs- und Freizeitwert des Pucher Meeres erhöhen. Aufgrund der Hanglage biete es sich geradezu an.

Die Verwaltung will das Thema in die Gespräche mit dem Erholungsflächenverein einbringen. Klar ist: Die Rutsche muss der Verkehrssicherungspflicht an Badegewässern entsprechen. Doch das ist Sache der Planer, wenn es darum geht, die einstige Kiesgrube in ein Naherholungsgebiet zu verwandeln. imu

