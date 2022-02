Anzeigetafeln für den Bahnhof Buchenau sollen heuer noch installiert werden

Von: Stefan Reich

Eine digitale Anzeigetafel. © Beispielfoto: picture alliance / dpa

Am Bahnhof Buchenau sollen fünf zusätzliche elektronische Anzeigetafeln, sogenannte Zugzielanzeiger, installiert werden.

Fürstenfeldbruck – Das habe die Deutsche Bahn auf Nachfrage mitgeteilt, schreibt Mirko Pötzsch (SPD), Verkehrsreferent im Brucker Stadtrat, in einer Pressemitteilung. Die Inbetriebnahme ist demnach für das zweite Quartal 2022 vorgesehen.

„Damit sollte das nicht einfache Herausfinden, wann und auf welchem Bahnsteig nun gerade die nächste S-Bahn fährt, relativ zeitnah der Vergangenheit angehören“, schreibt Pötzsch. Als Verkehrsreferent freue er sich besonders „über diesen sich anbahnenden Erfolg“. Er wolle sich bedanken bei allen, die dazu einen Beitrag geleistet hätten. „Die jetzt angekündigte Initiative der Deutschen Bahn geht ursächlich auf einen Antrag der SPD-Fraktion aus dem August 2019 zurück“, so Pötzsch weiter. „Hoffen wir, dass die Umsetzung der Maßnahme wie angekündigt erfolgt, lange genug haben die Fahrgäste ja jedenfalls darauf warten müssen“. Der Bahnhof Buchenau war im Jahr 2020 barrierefrei umgebaut worden.

Dass Anzeigetafeln in ausreichender Zahl in der Planung für den Bahnhof mit drei Gleisen zunächst nicht vorgesehen waren, wurde von mehreren Seiten bemängelt, unter anderem vom Verkehrsforum und in einem gemeinsamen Brief mehrerer Stadtratsfraktionen an die Bahn. sr

