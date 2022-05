Salsa, Gladiatoren und ein Dorffest: Das ist am Wochenende los

Ein Hindernisparcours muss in Olching gemeistert werden. © mm

Karibikrhythmen, Urlaubsfeeling, Lebensfreude: Ein kleiner Überblick über Veranstaltungen am Wochenende.

Landkreis – Bei der Noche Latina am Samstag, 21. Mai, ab 21 Uhr, kann im Veranstaltungsforum in Fürstenfeldbruck wieder ausgelassen getanzt werden. DJ David Munoz legt einen Mix aus Salsa, Bachata, Merengue, Reggaeton und Latin-Rock auf. Zudem gibt es eine Mitternachts-Show. Karten für zwölf Euro (Abendkasse 14 Euro) gibt es an allen bekannten Vorverkaufstellen und auf der Internetseite fuerstenfeld.reservix.de.

Jede Menge Action gibt es am Wochenende in Olching: Am Samstag laufen die Gladiatoren auf dem Volksfestplatz ein. Auf dem Areal wird ein riesiger Hindernis-Parcours aufgebaut, den die Teilnehmer auf Zeit durchqueren sollen. Die Veranstaltung ist ausverkauft, aber man kann im Internet noch nach Restkarten schauen (www.jukuo.de). Außerdem ist zwischen 10 und 18 Uhr auch einiges drumherum geboten, wie der Veranstalter „Jugendkultur Olching“ mitteilt. „Einfach vorbeischauen, etwas essen und genießen“, empfiehlt Claus Bender. Der Madlverein wird Kinder schminken und Glupperl mit Namen basteln. Die Schützen aus Geiselbullach fahren mit ihrem mobilen Wagen vor und die Malteser geben mit einem Rettungswagen Einblick in ihre Arbeit. Der Gaumen freut sich über Steckerlfisch, am Nachmittag Waffeln und einen nostalgischen Bierlaster der Brauerei Maisach. Mittags startet noch ein anderes Spektakel: Auf dem neuen Skatepark am Volksfestplatz wird ein Scooter-Wettbewerb ausgetragen. Um die 60 Teilnehmer zeigen ihre Künste mit den Rollern.

Ein großes Fest gibt es am Wochenende in Türkenfeld. Dort feiert man am Samstag die abgeschlossenen Arbeiten am Ortszentrum. Am Sonntag um 11 Uhr wird ein Maibaum aufgestellt. Und der Wochenmarkt feiert sein zehnjähriges Bestehen. Außerdem bieten Geschäfte Verkostungen und Rabattaktionen an. Zusätzlich präsentieren Künstler ihre Werke.

Ein Schnapszahl-Jubiläum feiern die Mammendorfer Burschen zu ihrem 111-jährigen Bestehen. Am Freitagabend gibt es im Zelt auf dem Festplatz eine Party, am Samstag tagsüber Spiel ohne Grenzen sowie am Sonntag Weißwurstfrühstück, Umzüge und einen Gottesdienst. imu/gar/tog