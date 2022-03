Sammlung geht weiter - Spendenstellen aus der Region im Ticker

Von: Lisa Fischer

Spenden wurden am Wochenende aus Fürstenfeldbruck in die Ukraine gebracht. © Facebook/Brucker helfen der Ukraine

Das Landratsamt hat ein Spendenkonto eingerichtet. In der Tenne wird weiter gesammelt. Weitere Spendenstellen finden Sie in unserem Ticker.

2. März, 14.13 Uhr: Fürstenfeldbruck: In der Tenne im Veranstaltungsforum werden heute wieder bis 20 Uhr Spenden angenommen. Mittlerweile wurde auch eine Homepage eingerichtet, auf der benötigte Utensilien aufgelistet sind: www.brucker-helfen-der-ukraine.de. Kleidung soll weiterhin bis auf ein paar Ausnahmen nicht abgegeben werden. Außerdem wurde ein Spendenkonto eingerichtet.

Mahnwache und Friedensgebete geplant

1. März, 14.20 Uhr: Olchinger Bürger rufen täglich zu einer Mahnwache auf dem Nöscherplatz auf. „Wir werden mit Kerzen als Hoffnung gegen den Krieg zwischen Russland und der Ukraine protestieren und gedenken der Opfer und dem Leid aller Betroffenen.“ Die Mahnwache beginnt um 19 Uhr, Ende ist gegen 19.30 Uhr geplant.

Pfarrer Valentin Wendebourg und die Evangelische Erlöserkirche laden zum Auftakt der Passionszeit am morgigen Aschermittwoch 2. März um 19.30 Uhr zum Abendgebet für Frieden ein. Die Erlöserkirche (Stockmeierweg 5, Fürstenfeldbruck) ist täglich von 9 Uhr bis abends circa 18 Uhr auch zum Gebet für Frieden geöffnet. Es besteht die Möglichkeit, Kerzen zu entzünden sowie Gebete und Gedanken auf Karten zu schreiben.

Ein Friedensgebet findet am Freitag, 4.März, um 19 Uhr in der Olchinger Kirche St. Peter und Paul statt. Veranstalter ist der Pfarrverband Olching und die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Olching-Maisach mit den Pfarrern Josef Steindlmüller und Harald Sauer.

Landratsamt richtet Spendenkonto ein

1. März, 12.51 Uhr: Flüchtlinge aus der Ukraine sind auf dem Weg nach Eichenau. Das berichtet Susanne Gropp-Stadler vom Freundeskreis Partnerschaft Wischgorod, der ukrainischen Partnerstadt Eichenaus. Wie viele es sind, könne man nicht sagen. Zum Teil seien die Menschen noch in dem umkämpften Land, andere hätten es schon raus geschafft.

Auch das Landratsamt bereitet sich auf Flüchtlinge vor. Für diejenigen, die nicht bei Angehörigen oder Freunden unterkommen können, werden Unterbringungsmöglichkeiten geprüft. Dabei setzt das Landratsamt auf die Hilfe der Bürger. Wer eine Unterkunft anbieten kann, soll sich per E-Mail an asylbewerberunterbringung@lra-ffb.de wenden. Zudem wurde ein Spendenkonto eingerichtet. IBAN: DE89 7005 3070 0008 0017 11. Als Verwendungszweck „Ukraine“ angeben.

1. März, 12.31 Uhr: Der Germeringer Radiomoderator Alexander Tauscher hat russische Wurzeln. Er ist schockiert über die jüngsten Ereignisse und von Putin enttäuscht. Tauschers Cousine ist Journalistin bei einer russischen Talksendung.

1. März, 10.53 Uhr: Die Hilfsbereitschaft für die von Russland attackierte Ukraine ist gigantisch. An spontan eingerichteten Annahmestellen stapeln sich die Spenden. Ein Helfer ist Florian Weber, Wirt des Brucker Klubhouse. Kurze Nächte ist er gewohnt. Doch die erste Fahrt mit dem Hilfs-Konvoi nach Polen war eine andere Hausnummer.

1. März, 10.20 Uhr: Nach Putins Atomdrohung steigt im Landkreis die Nachfrage nach Jod-Tabletten. Das berichtet der Mammendorfer Apotheker Thomas Benkert.

Hilfe für die Ukraine aus der Region Fürstenfeldbruck - hier werden Spenden gesammelt

1. März, 9.47 Uhr: Fürstenfeldbruck: Die Sammelstelle in der Tenne, Fürstenfeld 12, öffnet am heutigen Dienstag, von 15 bis 20 Uhr wieder ihre Tore. Das berichtet Patrick Geßner in der Facebook-Gruppe „Brucker helfen der Ukraine“. Angenommen werden keine Klamotten außer: Handschuhe, lange Unterwäsche, Skihauben, Gürtel und warme Babyklamotten sowie Hygieneartikel, Nahrungsmittel und medizinische Artikel.

Maisach: Das Zentrum für Gesundheit DOMBO, Frauenstraße 31 in 82216 Maisach hat eine Sammelstelle eingerichtet, um Spenden entgegen zu nehmen. Außerdem werden Fahrer mit Transportern gesucht. Gesammelt wird am Dienstag noch bis 13 Uhr, am Mittwoch ab 11 Uhr.

28. Februar, 16.05 Uhr: Mammendorf: Noch bis 17.30 Uhr können Spenden in der Trachtengalerie Hillebrand, Ahornstraße 22, abgegeben.

Update, 28. Februar, 12.30 Uhr: Türkenfeld: Sachspenden können bis Donnerstagabend (03. März) im Türkenfelder Rathaus, Schloßweg 2, abgegeben werden. Öffnungszeiten: Faschingsdienstag von 8 bis 12 Uhr, Aschermittwoch von 8 bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr durchgehend. Weitere Informationen auf der Homepage www.tuerkenfeld.de. Die Gemeinde bittet darum, nur Spenden aus Türkenfeld abzugeben. „Leider fehlen uns die Kapazitäten und Möglichkeiten, um gemeindeübergreifend tätig zu werden.“

Alling: Unterkünfte in Alling, die flüchtenden Menschen aus der Ukraine angeboten werden können, können der Gemeinde mitgeteilt werden. „Wenn Sie ein Zimmer, Schlafplatz oder andere Unterkunft, für kurz oder länger bereitstellen möchten, bitte Nachricht an buerger@alling.de, oder Bürgertelefon 08141 379490-105“, heißt es auf www.alling.de.

Mittlerweile ist der Hilfskonvoi von Florian Weber und Moritz Hickethier wieder zurück in Deutschland (siehe Video).

Update, 28. Februar, 12.10 Uhr: Auch in Eichenau rief der Erste Bürgermeister Peter Münster zu Sach- und Geldspenden auf. Sachspenden werden ab Montag, 28. Februar, am Rathaus Eichenau, Hauptplatz 2, gesammelt. Wer Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich unter wischgorod-hilfe@eichenau.eu oder (0177) 68 15 629 zu melden.

Die Feuerwehr Eichenau unterstützt ebenfalls: „Gerne nimmt unsere Feuerwehr, sowie das BRK Eichenau Sachspenden in Form von Verbandsmaterial, Druckverbände, Tourniquet, Schienen, Beatmungsgerät usw. entgegen. Meldet euch bitte bei uns unter der E-Mail Ukraine-hilfe@feuerwehr-eichenau.de. Alle angekommen Spenden werden durch unser ehrenamtliches Personal täglich von 16:00 Uhr - 21:00 Uhr im Feuerwehrhaus Eichenau entgegengenommen und dort direkt verpackt, sortiert und an die Gemeinde Eichenau weitergeleitet. Diese verbringt die Spenden in Zusammenarbeit mit dem in Eichenau tätigen Verein Freundeskreis-Wischgorod e.V. an die benötigten Stellen“, heißt es auf der Facebook-Seite der Feuerwehr.

Brucker Gastronomen sammelten Spenden - weitere Aktionen folgen

Erstmeldung vom 28. Februar 2022, 11:58 Uhr: Landkreis - In einer spontanen Aktion sammelten am Samstag die Brucker Gastronomen Moritz Hickethier und Florian Weber Spenden für die Ukraine. Am frühen Sonntagmorgen rollten bereits fünf Fahrzeuge zur polnisch-ukrainischen Grenze „Die Hilfsbereitschaft war der Wahnsinn“, erzählte Weber dem Münchner Merkur, als er bereits auf dem Weg nach Polen war.

Der Konvoi aus Fürstenfeldbruck ist am Sonntagabend in Lublin (Polen) angekommen. © Facebook/Florian Weber

Am Sonntagabend vermeldete Florian Weber in der Facebook-Gruppe „Brucker helfen der Ukraine“, dass der Hilfskonvoi erfolgreich angekommen ist. Im Landkreis Fürstenfeldbruck haben Bürger weitere Spenden-Sammelstellen auf die Beine gestellt.

Landkreis Fürstenfeldbruck: Hier werden Spenden angenommen

Fürstenfeldbruck: In der Tenne des Klosters Fürstenfeld, im Schnelltestzentrum, werden Spenden gesammelt und für den Weitertransport in die Ukraine verpackt. Das gab Andreas Rothenberger auf Facebook bekannt. Benötigt werden unter anderem Mützen, Handschuhe, Stiefel und Thermounterwäsche. (Stand 28.2., 12 Uhr: Aktion abgeschlossen)

Puch: Sachspenden, wie haltbare Lebensmittel und medizinisches Material, können laut Andreas Lohde am kommenden Mittwoch, 02.03.22 von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr im Gemeinschaftshaus in Puch abgegeben werden.