Offene Worte im Stadion-Zoff - Dem OB platzt langsam der Kragen

Von: Andreas Daschner

Teilen

Das Gelände des SCF. © Weber

Der Streit um mögliche Regionalligaspiele von Türkgücü München im Brucker Klosterstadion eskaliert immer mehr. Im Stadtrat wurden jetzt schwere Vorwürfe laut.

Fürstenfeldbruck - OB Erich Raff wirft Stadträtin Alexa Zierl (ÖDP) vor, rechtswidrig interne E-Mail abfotografiert und an Dritte weitergegeben zu haben. Außerdem sind ein Lärmgutachten und Wellenbrecher Gegenstand der Debatte.

Vorausgegangen war ein Ortstermin im Klosterstadion, bei dem Raff durchgesetzt habe, dass Zierl nicht teilnehmen darf. Die ÖDP-Politikerin sprach in der jüngsten Sitzung des Stadtrats von einem Rauswurf. Auch seien ihre Anfragen per E-Mail nicht beantwortet worden, weshalb sie sie nun in der öffentlichen Sitzung stellen müsse.

Warum ein Gutachten zum Lärmschutz?

Zierls erste Frage: „Wozu braucht es ein neues Lärmschutzgutachten?“ Solche lägen bereits aus der Bayernliga-Zeit des SC Fürstenfeldbruck in den Jahren 2006 oder 2012 vor, die seinerzeit ebenso die vierthöchste Liga gewesen sei, wie es die Regionalliga nun ist. Und auch die Notwendigkeit von Wellenbrechern sieht Zierl nicht. Diese Metall-Abtrennungen auf den Rängen, die die Gefahr bei unkontrolliertem Druck für Besucher auf Stehplätzen verringern sollen, seien erst ab einem Fassungsvermögen von 5000 Zuschauern vorgeschrieben.



Bevor OB Raff diese Fragen jedoch beantwortete, verlas er eine vorbereitete Stellungnahme, in der auch die erwähnten Vorwürfe gegen Zierl auftauchten. Raff nahm Bezug auf E-Mails der Stadträtin, die sie am 20. Mai an alle Stadtratsmitglieder versandt habe. Darin habe sie Vorwürfe erhoben, die Stadt hätte seinerzeit ein geplantes Spiel einer Auswahlmannschaft aus Barcelona so lange verzögert, bis dieses nicht mehr hätte stattfinden können.



Absichtliche Verzögerung?

Ebenso sei das geplante, dann aber nicht abgehaltene Fußball-Camp des brasilianischen Stars Edmilson thematisiert worden. Zierl habe zudem in den Mails die Befürchtung geäußert, OB und Stadtverwaltung würden nun auch den Antrag von Türkgügcü so lange verzögern, dass keine Regionalligaspiele in Bruck stattfinden könnten.



(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Im Zuge des Streits habe Zierl Akteneinsicht erhalten. „Ihr war bekannt, dass sie sich aus den Akten nur schriftliche Aufzeichnungen machen darf“, sagte Raff. Trotzdem habe sie eine interne E-Mail abfotografiert und sie als Beweis für ihre Behauptungen in ihre Mails eingefügt. Bereits im Juli 2020 habe Zierl ebenfalls eine interne Mail abfotografiert und sie im Zuge von inzwischen eingestellten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Raff, die durch Zierls Vorwürfe ausgelöst worden waren, weitergegeben.



An Dritte weitergegeben

Bei einer Sitzung des Aufsichtsrats der Stadtwerke soll Zierl laut Raff ebenfalls Aufzeichnungen gemacht und an einen Dritten weitergegeben haben. Derzeit werde geprüft, ob dies eine Straftat nach dem GmbH-Gesetz oder ein Verstoß gegen eine andere rechtliche Vorschrift darstelle. Sämtliche Vorwürfe Zierls könnten indessen widerlegt werden, sagte Raff – „gerne auch in einem eigenen Tagesordnungspunkt“.



„Ich und die Stadtverwaltung können nicht hinnehmen, dass immer wieder öffentliche Vorwürfe gemacht werden, die sich dann als falsch herausstellen“, sagte Raff weiter. Zierl agiere nach dem Motto, wenn man nur lange genug mit Schmutz werfe, bliebe auch etwas davon hängen. Dass er die Mail-Anfragen Zierls nicht beantwortet hat, begründete Raff damit, „dass niemand weiß, was Sie mit den Informationen machen“.



Die Wellenbrecher

Am Ende beantwortete der OB die Fragen der ÖDP-Politikerin dennoch. Ein neues Lärmgutachten sei nötig, weil sich seit den Gutachten der Bayernligazeit des SCF einiges geändert habe. Und die Wellenbrecher seien bereits seinerzeit Vorgabe in der Baugenehmigung gewesen. Warum diese nicht errichtet worden seien, dazu könne er nicht mehr sagen.



„Weder Stadt, noch Bayerische Fußballverband werden etwas durchwinken, was bei möglichen Problemen im Rahmen eines Fußballspiels beiden angelastet werden kann“, betonte Raff. Türkgücü-Präsident Akkay wisse, welche Unterlagen und Unterschriften er verlegen müsse. Sobald diese da seien, würden sie geprüft und im Stadtrat behandelt - frühestens in der Sitzung am 28. Juni. „Vorher werden wir es nicht mehr schaffen“, sagte Raff.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.