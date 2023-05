Turnier am Volksfest: Schafkopfen ist jetzt auch Frauensache

Von: Peter Loder

„Ned so zickig wie meine Stammtischbrüder“: Konrad Schmölz (r.) saß mit drei Frauen in einer Schafkopf-Runde. © Weber

Es wurde gestochen und geschmiert: 156 Kartler kämpften beim Schafkopf-Turnier des Tagblatts auf dem Brucker Volksfest um die Preise. Dabei zeigte sich im Bierzelt eines: Schafkopf ist wahrlich keine Männerdomäne mehr.

Fürstenfeldbruck – Seit fast 30 Jahren organisiert Josef Hundegger die seit 1969 vom Münchner Merkur meist bei Volksfesten ausgetragenen Kartenturniere. Viele Schafkopf-Fans begleiten den 60-Jährigen auf seinen 15 bis 20 jährlichen Tourneestationen. Nach Bruck reisten Kartler aus Wolnzach, Neusäß, Lechbruck, Kochel oder sogar aus Kempten an, legten 15 Euro Startgebühr auf den Tisch und versuchten ihr Glück.

Die Puchheimerin Evy Dolp hatte eine kurze Anfahrt. Seit vier Jahrzehnten ist sie dabei, hat schon etliche Male gewonnen und schätzt die „griabige Atmosphäre“. Diesmal belegte sie Rang 18 und war viertbeste unter den 22 teilnehmenden Frauen.

Damit wird schon deutlich: Schafkopfen ist höchstens an den Stammtischen noch eine reine Männerdomäne. Gleich mit drei Damen bekam es in der ersten Runde der Brucker Konrad Schmölz zu tun. Normalerweise trifft er sich jeden Donnerstag mit seinen ehemaligen Fußballkumpels zur Kartenrunde in der Lände-Wirtschaft. Im Duell mit Lydia Sammer (Olching), Mimi Sturm (Bad Heilbrunn) und Gerlinde Vilbert (Münchsmünster) erwies Schmölz sich als Gentleman und verteilte Komplimente: „Ihr seid’s ned so zickig wie meine Stammtischbrüder.“ In der Endabrechnung belegte er Platz 27 und schnappte sich vom Preistisch eine Schmankerltasche, während Evy Dolp einem Biertragerl aus der König-Ludwig-Schlossbrauerei den Vorzug vor einem Staubsauger gab.

Den 500-Euro-Siegerscheck staubte der Aichacher Willi Hager ab. Satte 82 Punkte hatte er auf dem Konto und damit einen gewaltigen Vorsprung auf den Zweiten Ferdinand Schmittner aus Deggendorf (55). Bester Lokalmatador war auf Rang drei der Brucker Franz Christian. Auf den Rängen sieben und zehn folgten Manfred Haseneder (Günzlhofen) und Georg Wagmann (Bruck).

Josef Hundegger und seine Frau Michaela, die ihn stets begleitet und bei der Auswertung unterstützt, sind auch am 10. Juni und 16. Juli auf den Volksfesten in Olching und Maisach. Wie bei den meisten Turnieren mussten sie auch in Bruck keine größeren Meinungsverschiedenheit schlichten. „Oft sind es nur Lappalien, die zu klären sind“. Nur beim Gedränge vor der Preisverteilung muss manchmal eine rauere Tonart angeschlagen werden: „Jetzt wart’s hoid amoi, zefix no moi nei.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.