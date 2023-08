Obdachlose kochen für Schicksalsgenossen – Projekt hilft bei Wiedereingliederung

Von: Ulrike Osman

Teilen

Jede Woche bereiten Obdachlose und Ehrenamtliche der Aktion Brücke Menschen ohne Zuhause eine warme Mahlzeit zu. Es ist ein Wiedereingliederungsprojekt, das doppelt hilft – den Köchen und den Menschen auf der Straße.

Fürstenfeldbruck – Die zwei riesigen Kochtöpfe, randvoll mit Ratatouille, verströmen einen köstlichen Duft. Der Zwei-Meter-Mann hinter dem Herd gibt ein paar Gewürze hinzu, rührt noch einmal um und lächelt zufrieden. Hinter ihm schrubbt Helferin Christine Schiemann schon die Spüle und die Arbeitsflächen. Gleich ist die Arbeit für heute getan. Das Essen wird am nächsten Tag an Obdachlose verteilt werden. Zu ihnen gehört auch der Zwei-Meter-Mann selbst. Ihm hilft das Kochen zurück in ein geregeltes Leben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Obdachlose kochen in Fürstenfeldbruck für andere Menschen ohne Zuhause

Die in Germering ansässige Obdachlosenhilfe Aktion Brücke versorgt Bedürftige seit ein paar Monaten nicht nur mit Kleidung, Hygieneartikeln, Schlafsäcken und anderen Hilfsgütern, sondern auch mit warmen Mahlzeiten. Gekocht wird in Bruck in der Küche der Hans-Kiener-Stiftung. Außerdem bekommen die Helfer jede Woche die Kantinenreste einer großen Versicherungsgesellschaft. 200 Liter Essen kommen auf diese Weise zusammen. „Und wir bräuchten noch viel mehr“, sagt Anja Sauer, Initiatorin und Vorsitzende der Aktion Brücke. „Es ist ein absoluter Wahnsinn.“

In der Küche der Hans-Kiener-Stiftung kochen die Helfer der Aktion Brücke mit Obdachlosen: Anja Sauer © Peter Weber

Wenn die Helfer ihre Touren durch München fahren, kommen bis zu 1000 Menschen an die Ausgabestellen. Dahinter steht ein hoher logistischer Aufwand. Wenn das Essen am Samstagnachmittag fertig gekocht ist, wird es abgefüllt und kommt in einen Kühlanhänger in Germering. Am nächsten Morgen holen Freiwillige es ab, um es bei sich daheim wieder zu erhitzen und in Thermogefäße umzufüllen. Erst dann können die Helfer die Mahlzeiten nach München transportieren und verteilen.

Ehemals Obdachloser ist gelernter Koch – und nach Absturz Teil des Teams

„Das Ganze funktioniert, weil wir ein tolles Team haben“, sagt Anja Sauer und meint damit auch den Mann hinterm Herd. Paul, den alle Balou nennen, ist gelernter Koch, „mit Zusatzausbildungen in Patisserie und Meeresfrüchten“, wie er stolz erzählt. Das Leben hat den gebürtigen Rostocker arg herumgewirbelt. Er war bei der Bundeswehr, wurde in Afghanistan verletzt, stürzte traumatisiert in die Drogenszene ab.

Es gab Klinikaufenthalte, abgebrochene Therapien und Vorstrafen, doch immer wieder versuchte der 41-Jährige, sich aufzurappeln. 2016 kam er nach Bayern, um mit einem Bekannten ein eigenes Lokal aufzumachen. Die Pläne scheiterten. Paul war verzweifelt. Eines Tages stand er an einer der Verteilstellen der Aktion Brücke.

Nun ist er Teil des Teams – und dankbar, wieder eine Aufgabe zu haben. „Ich bin froh, dass ich jede Woche hierher kommen kann“, sagt der 41-Jährige. „Da komme ich nicht auf dumme Gedanken.“ Er lebt inzwischen mit anderen Wohnungslosen in einer Pension und ist dort stundenweise als Hausmeister tätig.

Kochen als Wiedereingliederungs-Projekt – Teilnehmer haben geregelten Tagesablauf

„Das Kochen ist auch ein Wiedereingliederungsprojekt“, erklärt Anja Sauer. Es hilft dabei, den Weg zurück zu einem geregelten Tagesablauf zu finden, zu einem festen Job und somit zu einer eigenen Wohnung. Außerdem bietet die Aktion Brücke straffälligen Jugendlichen die Möglichkeit, Sozialstunden abzuleisten. Viele bleiben anschließend ehrenamtlich dabei, weil sie die Obdachlosenhilfe weiter unterstützen wollen. „Das ist so toll“, sagt Anja Sauer. Ermöglicht wurde das Kochprojekt durch die Kooperation mit der Hans-Kiener-Stiftung und die zweckgebundene Spende einer Privatperson. Von dem Geld kaufte die Aktion Brücke die Küchenausstattung.

Die Lebensmittel werden von Supermärkten zur Verfügung gestellt – übrig gebliebene, unverkäufliche Ware, die aber noch bestens in Ordnung ist. Für die Lebensmittelrettung wurde die Aktion Brücke im vergangenen Jahr vom Bundeslandwirtschaftsministerium mit dem Förderpreis „Zu gut für die Tonne“ ausgezeichnet.

Dauerhafte Geldsorgen – Aktion Brücke ist um jede Spende dankbar

Der mit 5000 Euro dotierte Förderpreis war mehr als willkommen, denn die Finanzierung ihrer Hilfstätigkeiten ist ein Dauerproblem der Aktion Brücke. „Wir sind von der Großzügigkeit von Firmen und der Gunst privater Spender abhängig, weil wir weder staatliche noch städtische Unterstützung bekommen“, sagt die Vereinsvorsitzende. Zwar fördern Kommunen im Rahmen der freiwilligen Leistungen normalerweise die bei ihnen ansässigen Vereine. Doch weil der Sitz der Aktion Brücke in Germering, ihr Tätigkeitsfeld aber hauptsächlich in München ist, sitze man zwischen den Stühlen, bedauert Anja Sauer. Aber das Problem Obdachlosigkeit ist nun mal in der Landeshauptstadt größer als im Landkreis. Wobei die Helfer bei Bedarf auch in der Region tätig werden. „Wenn uns die Sichtung eines Betroffenen gemeldet wird, setzen wir uns sofort ins Auto.“

Weitere Informationen zur Aktion Brücke und das Spendenkonto findet man online auf der Webseite www.aktion-bruecke.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.