Gedenkjahr: Das plant der Historische Verein

Das Fresko in der Hoflacher Kapelle gilt als Beweis für die Schlacht bei Alling zwischen diversen Linien des Herrscherhauses Wittelsbach. © HVF

Der Historische Verein Fürstenfeldbruck hat viel vor in diesem Jahr. Bedeutende Ereignisse der jüngeren und weiter zurückliegenden Geschichte jähren sich in runden Zahlen

Fürstenfeldbruck – So etwa die Schlacht bei Alling zum 600. Mal unddas Olympia-Attentat zum 50. Mal. Neben Veranstaltungen zu diesen Themen hält das Jahresprogramm weitere spannende Angebote bereit.

Die Erinnerung an die Opfer des Olympia-Attentats vom 5. September 1972 zieht sich durch das gesamte Jahr. Im Rahmen des Projekts „Zwölf Monate, zwölf Namen“ widmen sich Institutionen aus Bruck und München jeden Monat einem der zwölf Getöteten. Der Historische Verein (HVF) richtet am Jahrestag des Attentats im alten Tower auf dem Fliegerhorst die Hauptveranstaltung für die Stadt- und Landkreisbevölkerung aus.

„Wir wollen mit Erinnerungen, Berichten, literarischen Lesungen und Musik die Gefühle der Menschen aufleben lassen“, sagt HVF-Vorsitzende Anna Ulrike Bergheim. Gerne hätte sie zu Ehren der Opfer die Veranstaltung bis in die frühen Morgenstunden ausgedehnt – denn einige der Geiseln starben erst nach Mitternacht. Da aber realistischerweise wohl kaum ein Besucher so lange durchhalten werde, soll es nur bis 1 Uhr nachts gehen.

Gedächtnisturnier

Am 19. Juni wird in Kooperation mit dem Eichenauer Sportverein ein Gedächtnisturnier für den Gewichtheber Yossef Romano stattfinden. Der israelische Sportler war eine der neun getöteten Geiseln der palästinensischen Attentäter. Der Austragungsort für das Turnier ist mit Bedacht gewählt. „Die Friesenhalle in Eichenau war damals der Olympia-Stützpunkt der Gewichtheber“, so Bergheim.

Die Schlacht bei Alling

Weiter zurück in die Geschichte geht es bei einem Vortrag von Manfred Amann über „Die Geschichte des Bayerischen Krieges und die Schlacht bei Alling“ (23. Mai). Über die bewaffnete Auseinandersetzung zwischen diversen Linien des Herrscherhauses Wittelsbach ist wenig dokumentiert. Schriftliche Chroniken wurden erst später verfasst, wobei die Zahl der Opfer mit jeder neuen Ausgabe nach oben geschraubt wurde – was der Glaubwürdigkeit der Darstellungen nicht zuträglich ist.

Als handfester Beweis für die Schlacht gilt ein Fresko in der Hoflacher Kapelle, die von den siegreichen Münchner Herzögen errichtet wurde. Sie soll denn auch Thema eines eigenen Vortrags werden, den Kunsthistorikerin Anne Mischke-Jüngst im Churfürstensaal in Fürstenfeld halten wird (13. September). Über die Schlacht und ihre Vorgeschichte ist zudem eine Ausstellung in der Allinger Sporthalle geplant.

Wanderung in der Bronzezeit

Keine überlieferten Quellen, sondern moderne wissenschaftliche Methoden erhellen die Geschichte, die älter ist als die Geschichtsschreibung. In einem bronzezeitlichen Friedhof im Lechtal fand der Prähistoriker und Archäologe Phillip Stockhammer Beweise dafür, dass die bestatteten Frauen nicht aus der Gegend stammten. Das ergaben Untersuchungen von DNA und Zahnschmelz – sie geben Aufschluss darüber, wo ein Mensch seine Kindheit verbracht hat. So wird Stockhammer in seinem Vortrag am 3. Mai im Brucker Lichtspielhaus „Bronzezeitliche Wanderungen“ nachzeichnen.

Flucht aus der DDR

Ein weiteres Highlight im Jahresprogramm ergab sich durch Zufall, als die HVF-Vorsitzende Bergheim im Urlaub einen ehemaligen DDR-Flüchtling kennenlernte. Achim Tillemann war einer von 57 Ostdeutschen, die durch einen aufwendig gegrabenen Tunnel im Oktober 1964 in den Westen entkamen. Es war bereits Tillemanns zweiter Fluchtversuch – beim ersten war er gefasst und inhaftiert worden. Die ganze dramatische Geschichte erzählt der Zeitzeuge am 21. Juni im Churfürstensaal.

Der HVF ist sich bewusst, dass seine diesjährigen Veranstaltungsorte – Lichtspielhaus und Churfürstensaal – eigentlich viel zu groß sind. „Aber wir wollen so unsere Besucher schützen, da hier erhebliche Abstände eingehalten werden können“, so Bergheim.

Der Flyer

mit dem vollständigen Jahresprogramm kann auf der Internetseite www.historischer-verein-ffb.de heruntergeladen werden.

