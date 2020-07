Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist Teil einer 5G-Initiative der Telekom.

Fürstenfeldbruck - An mehreren Standorten in der Stadt Fürstenfeldbruck, in Germering, Gröbenzell, Maisach, Puchheim und Türkenfeld funken jetzt Masten mit dem neuesten Mobilfunkstandard. Auch Nutzer der 4G-Smartphones profitieren laut Telekom davon.