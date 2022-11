Schnupperangebot: Kostenlos Busfahren an einem Tag im Advent

Von: Thomas Steinhardt

Am 3. Dezember kann man kostenlos Bus fahren. © Weiss (Lra FFB)

Kostenlos Busfahren am zweiten Adventssamstag: Zwei Linien im Landkreis können an diesem Tag kostenfrei genutzt werden.

Fürstenfeldbruck - Der Landkreis Fürstenfeldbruck lädt am zweiten Adventssamstag, 3. Dezember, zu kostenlosen ÖPNV-Schnupperfahrten auf den MVV-Tangential-Bus-Linien 822 und 860 ein. Von Betriebsbeginn bis Betriebsende sind beliebig viele Fahrten innerhalb des Landkreisgebietes möglich. Das teilt die ÖPNV-Stabsstelle im Landratsamt mit.

Ziel des Landkreises ist es, trotz der aktuellen Situation mit hohen Lebenshaltungskosten in Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine wichtige Ziele wie Klimaschutz und Verkehrswende vor Ort nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Kostenlose Schnupperfahrten waren bereits am autofreien Sonntag angeboten worden.

Die Linie 822 und die Linie 860

Die Linie 822 verbindet samstags von etwa 5.15 Uhr bis ca. 21.30 Uhr im 40-Minutentakt Mammendorf, Adelshofen, Jesenwang, Landsberied und Schöngeising mit der Kreisstadt Fürstenfeldbruck.

Die Linie 860 verbindet den östlichen Landkreis von Germering über Puchheim, Eichenau nach Olching, samstags im 20-Minutentakt von etwa 5.15 Uhr bis etwa 22.45 Uhr.

Zum Christkindlmarkt

Mit den kostenlosen ÖPNV-Schnupperfahrten seien vorweihnachtliche Einkäufe am Samstag, 3. Dezember, entspannt ohne Parkplatzstress und klimafreundlich möglich, so das Landratsamt. Am Nachmittag biete sich etwa die Gelegenheit, sich mit Freunden auf einem der Christkindl- und Adventsmärkte zu treffen oder entlang der Strecken schöne und entspannende Spaziergänge zu unternehmen, so die ÖPNV-Stabsstelle.

Um Missverständnissen vorzubeugen, weist das Landratsamt Fürstenfeldbruck zur Linie 860 da-rauf hin, dass sich die Aktion auf Fahrten bezieht, die im Gebiet des Landkreises Fürstenfeldbruck liegen. Sollte die Haltestelle Freiham (Gebiet der Stadt München) angefahren werden, gilt ab der Landkreisgrenze der reguläre MVV-Tarif.

