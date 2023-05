Schon wieder ein Auto gestohlen

Von: Eva Strauß

Teilen

Schon wieder ist ein Auto im Landkreis gestohlen worden. Diesmal schlugen die Täter in der Kurt-Schumacher-Straße in Fürstenfeldbruck zu. © Rene Ruprecht

Schon wieder ist ein Auto im Landkreis gestohlen worden. Diesmal schlugen die Täter in der Kurt-Schumacher-Straße in Fürstenfeldbruck zu.

Am Dienstag zwischen 5 und 5.30 Uhr entwendeten sie einen BMW, der dort abgestellt gewesen war. Die Polizei gibt dessen Wert mit 16 000 Euro an.

Bereits am Freitag wurde in der Mammendorfer Eichenstraße ein VW geklaut. In Türkenfeld wurde am vergangenen Wochenende ein nicht zugelassener VW von einem Firmengelände entwendet und am Samstag beim Brucker Waldfriedhof ein Skoda. Die Polizei geht davon aus, dass diese Vorfälle mit dem Diebstahl in Mammendorf, eventuell auch mit dem in der Kurt-Schumacher-Straße in Verbindung stehen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden die Autos an den Hecks aufgebockt und mit einem weiteren Fahrzeug abgeschleppt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Fürstenfeldbruck entgegen unter Telefon (0 81 41) 61 20.