Schüler des Improtheaters feiern Jubiläum vor großem Publikum

Beim Improtheater am Viscardi-Gymnasium ist Konzentration gefragt: Klatscht ein Schauspieler am Rand der Bühne, friert die Szene ein. Derjenige wechselt dann in eine Position eines Kollegen. Dann geht das Spiel weiter. © Peter WEBER

Montagabend, 19.30 Uhr, und der Saal am Viscardi-Gymnasium ist gerappelt voll. Es werden noch schnell ein paar zusätzliche Stühle und eine Bank angeschafft, damit auch jeder Platz hat.

Fürstenfeldbruck – Rund 120 Gäste sind laut Lehrer Claus Hilgers anwesend. Klar, es gibt ja auch was zu feiern: 15 Jahre Bühnenjubiläum der Improvisationstheater-AG „Impro Macchiato“.

So lange macht Hilgers das schon. Am 14. November 2007 stellte sich seine Schüler-Impro-Truppe erstmals dem Publikum vor. 61 Gäste waren damals im Viscardi-Gymnasium erschienen, um sich von „Impro Macchiato“ unterhalten zu lassen. Seither sei, so Hilgers, „das Improcafé zu einer festen Einrichtung geworden“. Über 7000 Gäste seien bisher gekommen. Darunter gibt es viele Stammgäste.

Dann wird die Jubiläumsshow eröffnet: „Ladys and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren“, schallt Hilgers Stimme zur Begrüßung durchs Mikrofon, während die Technik-AG die Lichtshow startet. Das Publikum applaudiert lautstark. Hilgers stellt seine Darsteller vor, legt das Mikro weg und spricht frei zum Publikum „Wir tun immer so, als wäre das eine ganz große Show“, sagt er und lacht.

Er verweist auf einen Tisch mit ehemaligen Mitgliedern seiner Truppe und sagt: „Da drüben ist so eine Ecke, die wird bestimmt im Laufe des Abends noch öfter unangenehm auffallen.“ Dann geht es auf der Bühne los.

Zwei der Darsteller spielen eine Szene. Die anderen vier warten am Rand der Bühne. Klatscht einer von ihnen erstarrt die Szene. Es ist das Zeichen zum Ablösen. Derjenige, der geklatscht hat, nimmt die Position eines der Schauspieler ein und improvisiert eine komplett neue Szene. So kommt man vom Kranführer zum Heiratsantrag und landet in einer Kampfszene. Alle paar Sekunden ein Wechsel.

So geht der Abend weiter: Beim Blind-Date stellen die Schauspieler eine Kennenlern-Szene nach. Ihre Charaktereigenschaften bekommen sie aber vom Publikum zugerufen. Beim ABC-Spiel muss jeder Satz, der gesprochen wird, mit dem nächsten Buchstaben im Alphabet beginnen. Es ist ein Witze-Stakkato, bei dem längst nicht jede Pointe Comedy-Gold ist. Aber bei dem Tempo ist für jeden der Zuschauer ein Lacher dabei.

Der Ablauf verlangt viel Aufmerksamkeit von den Schauspielern, die sich alle paar Sekunden auf etwas völlig Neues einlassen. Laut Hilgers braucht ein Improkünstler genau das: Aufmerksamkeit, Offenheit und obendrein natürlich den Mut, auf der Bühne zu stehen. Er nennt das „Rampensauqualitäten“.

Zwischendurch moderiert Hilgers und schwelgt in Erinnerungen. Da werden Fotos ausgepackt und Anekdoten erzählt. Von den Bierkästen, die sie zum Kühlen rausgestellt haben und die dann geklaut wurden und von der Popcornmaschine, die einen Feuerwehreinsatz auslöste. Dann müssen die Ehemaligen auf die Bühne. Hilgers will wissen, ob sie es noch drauf haben. Haben sie.

Tim Golling (24) einer der Ehemaligen, erzählt später, dass er zum Impro kam, weil er ein Wahlpflichtfach belegen musste. Ihm gab die Bühnenerfahrung neben vielen schönen Erinnerung auch „sehr viel Selbstvertrauen.“

Ähnlich sieht das Vanessa Reichel, ebenfalls 24. Sie hat in der 5. Klasse mit dem Improtheater begonnen und stand ab der 8. Klasse auf der Bühne. „Man verliert die Angst vor Leuten zu sprechen, ist selbstsicher. Wenn man einmal muhend über die Bühne gelaufen ist, gibt es wenig, was einen noch schockt.“

Anschließend stellt sich auch Hilgers selbst dem Publikum. Denn auch er macht Impro, er ist bei der Neuen Bühne Bruck aktiv. Und so endet ein improvisierter aber doch ziemlich gelungener Abend. PATRICK TIETZ

