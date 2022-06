Schüler helfen in Garten und Küche von Altenheim

Von: Ingrid Zeilinger

Einmal pro Woche garteln Schüler im Alten- und Pflegeheim. © mm

Soziales Engagement der Brucker Realschule im Alten- und Pflegeheim Theresianum: Mit Hilfe der Schüler wird die „Begegnungsstätte Garten“ im Seniorenheim mit Leben gefüllt – und dabei profitieren beide Seiten.

Fürstenfeldbruck – Das Altenheim bekam über die Glücksspirale im Herbst 2021 ein Gewächshaus in die Mitte der Gartenanlage gestellt. Die Nutzung war daher erst ab diesem Jahr möglich. Unterstützung kam von der Ferdinand-von-Miller-Realschule. Der Impuls für die Zusammenarbeit kam von der Schulsprecherin Emma Fischer, mit dem Ziel, die Sozialarbeit zu verbessern.

Seit Ostern kommen jeweils vier bis fünf Sechst- und Siebtklässler zusammen mit Lehrer Fabian Schmidt an einem Freitagvormittag in der Einrichtung vorbei. „Die Schüler gehen gerne hin“, sagt er. Die Teilnahme ist freiwillig und so wechseln sich die Jugendlichen bei den Besuchen ab. Im Seniorenheim wiederum überlegen sich Betreuungskräfte und Bewohner im Vorfeld gemeinsame Aufgabenstellungen für die je 90 Minuten, also zwei Schulstunden. So wurde seit dem Frühjahr das Hochbeet bepflanzt, das Gewächshaus in Betrieb genommen, gejätet, gegossen und gepflanzt.

Anfang Juni war der Rhabarber erntereif. Daraus buken die Schüler mit der Betreuung Rhabarberkuchen, direkt im Heim-Garten an der mobilen Küche. Frisch geerntete Kapuzinerkresse landete auf dem Mittagsgericht im Seniorenheim.

Die Qualitätsbeauftragte des Theresianums, Anita Beer, ist froh, dass das Theresianum diese Anfrage erhalten hat. „Ich empfinde es als persönliche Bereicherung, das Miteinander der zwei Generationen zu erleben.“

