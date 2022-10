Aktion am Rasso-Gymnasium: Schüler pressen 90 Liter Apfelsaft

Von: Ingrid Zeilinger

Gemeinsam haben Rasso-Schüler und Helfer die vielen Äpfel zu Saft verarbeitet. © gymnasium

90 Liter Apfelsaft: So viel haben Schüler des Graf-Rasso-Gymnasiums gepresst.

Fürstenfeldbruck – In Kooperation mit dem Gartenbauverein Biburg und mit technischer Unterstützung durch das Landratsamt hat die Klasse 5f mit weiteren Helfern aus der Mittel- und Oberstufe Früchte aus eigenem Anbau sowie Erträge von Streuobstwiesen im Landkreis verarbeitet.

Neben dem schrittweisen Aufbau einer regelmäßigen Saft-Produktion verfolgt das Projekt zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) – in diesem Jahr ein neuer Auftrag an die Schulen – vor allem integrative und pädagogische Ziele – hier den sorgfältigen Umgang mit Lebensmitteln.

Selbst Schüler, die im ländlichen Raum aufwachsen, kennen Apfelsaft häufig nur als Fertigerzeugnis aus dem Supermarkt, berichtet Projektleiter Dionys Zink. Sie wissen meist kaum etwas über die Arbeit und Mühe vorangegangener Generationen, die ihre Obstbaumpflanzungen mit Blick auf die Kinder von heute anlegten. Auch kooperatives Arbeiten können sie in der Apfelsaft-Produktionsstraße trainieren.

„Was haben Sie eigentlich heute gemacht, Herr Zink?“, fragte am Ende der Produk- tion ein Dreikäsehoch aus der Klasse 5f. Dem Lehrer wurde bewusst, dass es nach drei Wochenend-Nachmittagen im Obstgarten, der Mithilfe tatkräftiger Kolleginnen und weiteren sechs Arbeitsstunden mit einer fünften Klasse am Freitagnachmittag noch ein gutes Stück Weg ist, bis alle das Lernziel erreicht haben. Aus diesem Grund sollen die Schüler in Zukunft verstärkt auch an der Ernte beteiligt werden.

Der frischgepresste Apfelsaft wird bei Schulveranstaltungen im Oktober ausgeschenkt. Eine kleine Menge wird abgezweigt, um daraus versuchsweise Apfelwein oder Cidre herzustellen. Dann wird es in der Oberstufe heißen: „Nur einen wänzigen Schlock!“ imu

