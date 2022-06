Schüler sammeln säckeweise Müll – und einen Einkaufswagen

Von: Ingrid Zeilinger

Reichlich Müll und sogar einen entführten Einkaufswagen sammelten die Schüler der Mittelschule West im Rahmen des Rotary-Aktionstages ein. Organisator Gunther Kuhn (l.), Schulleiterin Antonia Dütsch (2.v.l.) und Rotary-Präsident Markus Stumbaum (3.v.l.) freuten sich über die erfolgreiche Aktion. © mm

Von der Mittelschule West schwärmten über 170 Schüler der 5. bis 7. Klassen in die umliegenden Amperauen und den Rothschwaiger Forst aus. Ausgerüstet waren die Jugendlichen mit Müllsäcken und Handschuhen.

Fürstenfeldbruck – An der Tatsache, dass vom Zigarettenstummel bis zum Einkaufswagen alles mögliche in der Natur und in der Landschaft „entsorgt“ wird, konnten die Schüler zwar nichts mehr ändern. Aber immerhin konnten sie sicherstellen, dass dieser Müll am Ende doch noch ordnungsgemäß weggebracht wird.

Initiator dieser Aufräum-Aktion war der Fürstenfeldbrucker Rotary-Club, dessen Mitglieder sich im Rahmen des weltweiten Rotary-Projekts „end plastic soup now“ (zu dt.: „Stoppt die Plastik-Suppe sofort“) auch persönlich an der Müllsammelaktion beteiligten. Rotarier Gunther Kuhn, Organisator der Aktion, formulierte neben der Aufgabe, möglichst viel Müll zu sammeln, drei B-Schlagworte: Bewusstsein: ein Zigarettenstummel braucht fünf Jahre, bis er in der Natur abgebaut ist. Bewegen: viele der Mädchen und Jungs waren das erste Mal in ihrem Leben zwei Stunden am Stück in der Natur unterwegs. Bündnis: Die Mittelschule West und die Rotarier Fürstenfeldbruck arbeiten schon seit Jahrzehnten zusammen.

„Euch Siebtklässler sehen wir im kommenden Schuljahr wieder, wenn wir unsere monatlichen Berufsvorbereitungskurse durchführen“, verabschiedete sich Club-Präsident Markus Stumbaum am Ende des erfolgreichen Vormittages. Zum Abschluss des Aktionstages gab es von den Rotary-Mitglieder eine Brotzeit für die fleißigen, jungen Helfer.

