Schüsse im Wald: Polizei schnappt 38-Jährigen und beschlagnahmt mehrere Waffen

Von: Thomas Steinhardt

Eindruck aus der Aubinger Lohe. © Kurzendörfer

Ein 38-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ist in der Aubinger Lohe bei Schießübungen erwischt worden. Die Polizei nahm ihm mehrere Waffen ab.

München/Fürstenfeldbruck - Zeugen informierten die Polizei am Mittwoch (1. Februar) gegen 16.35 Uhr über Schüsse in der Aubinger Lohe - einem Waldgebiet an der S4 zwischen der Stadt München und Puchheim. Die Polizei schickte sofort mehrere Streifen. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten vor Ort einen 38-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck an, wie aus dem Bericht der Polizei München hervorgeht.

Mit einem Gewehr

Der Mann habe Schießübungen mit einer Schusswaffe und einem Gewehr durchgeführt. Außerdem hatte der Schütze selbst hergestelltes Schwarzpulver und Böller bei sich. Der 38-Jährige hatte laut Polizei keinerlei Erlaubnisse für die mitgeführten Gegenstände.

Wohnung durchsucht

Bei einer sofort richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei weitere Waffen und Munition. Sämtliche erlaubnispflichtigen Gegenstände wurden beschlagnahmt, berichtet die Polizei. Der 38-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen Verstößen nach dem Waffengesetz und dem Sprengstoffgesetz führt das Kommissariat 25.

