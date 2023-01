Schulprojekt in Afrika: Kongolesischer Bischof berichtet

Von: Tobias Gehre

Teilen

Bischof Toussaint Iluku Bolumbu (Mitte) schilderte im Landratsamt den Fortschritt des Schulprojekts. © lra

Im Rahmen des Projekts „1000 Schulen für unsere Welt“ will der Landkreis in abgelegenen Regionen Afrikas zehn Schulen bauen. Sechs davon stehen bereits. Über eines der Projekte berichtete jetzt der kongolesische Bischof Toussaint Iluku Bolumbu bei einem Besuch im Landratsamt.

Fürstenfeldbruck – Bischof Bolumbu schilderte anschaulich, wie der Schulalltag in Bomongo aussieht: In einem Klassenzimmer, das ursprünglich für 40 bis 50 Grundschulkinder gebaut wurde, sitzen bis zu 160 Jungen und Mädchen dicht an dicht und verfolgen den Unterricht einer Lehrkraft, die anstatt auf eine Tafel an die Wand schreibt. Die meisten Schulkinder sitzen dabei auf dem blanken Boden, Bücher oder Schulhefte sind eine Seltenheit und einzelne Stifte werden von Kind zu Kind weitergereicht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Bischof berichtete auch, dass der Bedarf an Schulen für die oft kinderreichen und meist armen Familien noch viel höher wäre, als die zehn vom Landkreis geplanten Schulen,

Mit dabei beim Besuch des Bischofs waren dessen Assistent Abbé Stephan, Peter Kiefer und Rainer Widmann aus dem Afrika-Team der Kolpingsfamilie Olching sowie Margret Kopp von der Aktion PiT-Togohilfe und Gerhard Meißner vom Zoe-Unterstützerkreis Türkenfeld.

Für das Projekt werden weiterhin Spenden gesammelt. Weitere Informationen gibt es online unter www.lra-ffb.de/1000-schulen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.