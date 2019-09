Schulstart: Viele Kinder, wenig Lehrer - Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Verkehr

Am Dienstag beginnt das neue Schuljahr. Dabei starten mehr als 2100 Erstklässler im Brucker Landkreis in einen neuen Lebensabschnitt. Lehrer bleiben Mangelware. Manche Schulen behelfen sich mit Notlösungen.

Fürstenfeldbruck – Die Situation an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. 2100 ABC-Schützen starten heute in einen neuen Lebensabschnitt. Im Vorjahr waren es zwei weniger.

Stärker gestiegen ist lediglich die Gesamtschülerzahl an den 31 Grundschulen. Besuchten im vergangenen Schuljahr noch 8201 Kinder eine Grundschule, sind es im neuen Schuljahr schon 8538. Auch an den elf Mittelschulen im Landkreis ist ein Zuwachs zu sehen. Dort steigt die Schülerzahl von 2708 auf 2915. Das bedeutet auch, dass die Klassen im Schnitt größer werden. An den Grundschulen steigt die Zahl der Schüler von 21,6 auf 22,3. An den Mittelschulen fällt der Anstieg von 19,5 auf 19,7 geringer aus.

Zu wenig Fachlehrer zum Schulstart

Unverändert angespannt bleibt die Lage bei den Fachlehrern für Grund- und Mittelschulen. Trotzdem ist die Unterrichtsversorgung an allen Schulen gesichert. Auch wenn man sich teilweise mit Notlösungen behelfen muss. An Standorten, an denen Grund- und Mittelschule nah beieinander liegen oder sich im selben Haus befinden, übernehmen Grundschullehrer einen Teil der Unterrichtsstunden in der Mittelschule –hauptsächlich in den 5. und 6. Klassen. So soll die angespannte Personalsituation im Bereich der Mittelschule ausgeglichen werden.

Zudem werden Lehrer aus Gymnasien oder Realschulen für den Einsatz an Grund- oder Mittelschulen weitergebildet. Insgesamt nehmen vier neue Lehrkräfte diese Möglichkeit der Zweitqualifizierung wahr. Elf Realschul- und Gymnasial-Lehrer befinden sich bereits seit einem Jahr beziehungsweise seit einem halben Jahr in dieser Maßnahme und unterrichten an Grund- und Mittelschulen des Landkreises.

Flexible Grundschule beginnt

Bei aller Personalnot ist es den Schulen trotzdem gelungen, genügend Lehrkräfte für zusätzliche Stunden bei Förderangeboten, Arbeitsgemeinschaften und anderen Angeboten zu erhalten. Ein Beispiel dafür ist das Konzept der flexiblen Grundschule wie es an der Fürstenfeldbrucker Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße angeboten wird.

Neu ist die Stelle von Christoph Schmidtke von der Mittelschule Mammendorf. Er ist ab sofort sieben Stunden pro Woche als Berater für inklusive Schulentwicklung tätig. Damit soll die Inklusion von Schülern mit Förderbedarf an den Regelschulen unterstützt werden.

Neuigkeiten gibt es auch bei der Besetzung der Rektorenstellen. Die Grundschule Alling wird ab diesem Schuljahr von Katharina Fürst geleitet. Der Mittelschule Olching steht ab sofort Ralf Siebenkäß vor. Er war zuvor Konrektor in Türkenfeld. An der Grund- und Mittelschule Emmering hat die bisherige Seminarrektorin im Landkreis, Eva-Maria Gruber, den Posten der Schulleiterin übernommen.

Die Polizei kündigt Kontrollen an

Der Schulweg hält gerade für die ganz Kleinen jede Menge Gefahren bereit. Deshalb kündigt die Polizei zum Schulstart verstärkte Verkehrskontrollen an. Bis Freitag wird vor allem die Einhaltung der Geschwindigkeit, sowie die Gurtanlege-, Kindersicherungs- und die Helmtragepflicht, insbesondere im Bereich von Schulen, überwacht. Die Polizei rät Eltern zudem, den Schulweg mit den Kindern zu trainieren. Dabei soll der Nachwuchs auf besondere Gefahren im Verkehr hingewiesen werden. Autofahrer sollten zum Schulstart besonders aufmerksam sein.