Schwerer Unfall an Kreuzung: Frau in Auto eingeklemmt - mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Von: Kathrin Böhmer

Bei einem Unfall an der Kreuzung von Uhlandstraße und Konrad-Adenauer-Straße in Fürstenfeldbruck wurden drei Menschen verletzt. © Feuerwehr Fürstenfeldbruck

Unweit der Hauptwache der Feuerwehr Fürstenfeldbruck hat sich bereits am Dienstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Drei Menschen wurden verletzt, teil schwer.

Fürstenfeldbruck - Es war am frühen Dienstagmorgen, als ein Inninger mit seinem Daimler auf der Uhlandstraße in Fürstenfeldbruck unterwegs war. Laut Polizeibericht missachtete er an der Kreuzung zur Konrad-Adenauer-Straße die Vorfahrtsregelung und krachte mit dem Mitsubishi eines Bruckers zusammen.

Der Aufprall war so heftig, dass der Wagen des 44-jährigen Bruckers gegen einen geparkten BMW geschoben wurde. Dabei wurden der Brucker und seine beiden Mitfahrer im Kleinwagen verletzt.

Eine 41-Jährige, ebenfalls aus Bruck, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die es nicht weit zum Einsatzort hatte, befreit werden. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Daimler und der Mitsubishi wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 21 000 Euro.

Die Feuerwehr Fürstenfeldbruck sicherte die Unfallstelle ab, der Einsatz war nach rund eineinhalb Stunden beendet.