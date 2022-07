Sehr guter Jahrgang verlässt Realschule

Kräftiger Applaus für die Abschlussklasse 2022 gab es im Stadtsaal des Veranstaltungsforums. © Weber

Über 190 Schüler der Ferdinand-Miller-Realschule haben ihre Mittlere Reife in der Tasche. Im Stadtsaal wurden sie in Begleitung ihrer Familien gebührend verabschiedet. Die Laudatoren sprachen in ihren Rede auf der Bühne über verschiedene Punkte, die den Schülern Halt gaben und geben werden.

Fürstenfeldbruck – „Für mich ist es das erste Mal“, sagte Gundula Socher auf der Bühne im Stadtsaal des Veranstaltungsforums. Auch wenn sie schon länger mit an der Spitze der Realschule steht, war ihre Rede vor den Jugendlichen ihre erste als offizielle Schulleiterin. Dazu ist Gundula Socher vor kurzem ernannt worden.

Ihre ganz leicht spürbare Aufregung überspielte sie mit Anspielungen auf die laufende Fußball-Europameisterschaft der Frauen: „Ihr seid eine leistungsfähige und kampfstarke Mannschaft“, rief sie den 193 Jugendlichen zu, die nun ihre Mittlere Reife in der Tasche haben. Den Leistungsdruck bei den Prüfungen hätten alle auch als Chance begriffen. Viele hätten das mit einem Einserschnitt bewiesen, sagte die Schulleiterin. Gerade deswegen sei das gute Gesamtergebnis, das nebenbei das beste der letzten Jahre ist, umso bemerkenswerter.

Der stellvertretende Landrat Michael Schanderl, der auch zur Verabschiedung gekommen war freute sich in lauter glückliche Gesichter schauen zu können: „Diese Abschlussfeier ist für mich jedes Jahr ein Höhepunkt.“

Gut gelaunt ließ Schanderl wissen, dass der Abschlusstag ideal zum Tag der Hängematte passe, der am Freitag im Kalender steht. „Ihr habt euch nicht hängenlassen, sondern kräftig reingehängt.“

Das sei angesichts der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges besonders lobenswert, sagte Schanderl. Das könnten die Schüler im weiteren Leben gut gebrauchen. „Wer eine Hängematte an-bringt, braucht Haken. Ich wünsche euch viele solcher Haltepunkte“, betonte der stellvertretende Landrat.

Inge Jakobi, Vertreterin des Elternbeirats, spielte in ihrer Rede darauf an, dass die Schüler schon einiges hinter sich haben: „Eure Schuhe sind schon längst keine Kinderschuhe mehr“, begann sie. Die Sohlen seien zwar ein wenig abgewetzt und die Kappe vorne verschrammt, doch das zeuge von einem wichtigen Weg, den die Schüler gegangen seien. „Wir wünschen euch, dass eure Sohlen noch lange halten“, sagte Jakobi.

„Eure Zukunft ist nicht weit weg“, sagte Michael Heimes, der als Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Oberbayern-West zu den Abschlussklassen sprach. Sie alle seien ein guter Beweis dafür, dass die sechsjährige Realschule „ein Topmodell ist“. Für Heimes war es allerdings ein Heimspiel, leitete er doch vor Gundula Socher die Ferdinand-von-Miller-Realschule, eine der größten staatlichen Realschulen in Bayern.

Das Absolventen-Duo Sabrina Subiza-Lupianez und Tobias Herber führte souverän und gut gelaunt durch die Abschlussfeier. Selbst als sie den Vertreter der Stadt Fürstenfeldbruck auf die Bühne baten und bemerkten, dass der Stuhl leer geblieben war, überspielten die beiden Neuntklässler das gekonnt.

