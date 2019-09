Sein ganzes Leben lang beschäftigte er sich mit Autos

Hans Vordermaiers Karriere in der Automobilbranche begann in einer Garage in Puchheim. Sie gehörte zur Metzgerei seines Schwiegervaters, und in diesen Betrieb wollte der junge Ehemann eigentlich einsteigen.

Fürstenfeldbruck – Doch das Metzgerhandwerk lag ihm nicht. „Er war Mechaniker mit Leib und Seele“, sagt Erika Vordermaier. Schon bald reparierte ihr Mann nicht mehr nebenbei in der Garage Autos, sondern betrieb hauptberuflich eine freie Werkstatt.

Seine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker hatte der 1934 in Bruck geborene Vordermaier in einer Daimler-Benz-Vertragswerkstatt am Ort gemacht. Den Meistertitel hatte er in der Tasche, bevor er 30 war. Später pachtete Vordermaier eine Esso-Tankstelle und baute dort Werksvertretungen für verschiedene Marken auf, darunter NSU und Alpha Romeo. Bereits Mitte der 1960er Jahre eröffnete er die erste Autowaschanlage der Stadt. Die Brucker waren begeistert – Erika Vordermaier erinnert sich, dass an den Samstagen die Autos regelrecht Schlange standen. Gleiches galt kurioserweise jedes Jahr an Heiligabend. „Während die Frauen den Baum geschmückt haben, sind die Männer noch schnell zum Autowaschen gefahren.“

Vertragswerkstatt errichtet

1968 kauften die Vordermaiers ein Grundstück an der Maisacher Straße und errichteten eine Vertragswerkstatt für Daimler-Benz. Im Mai 1970 wurde das Unternehmen offiziell eröffnet. Von da an standen die Zeichen auf Expansion. 1975 wurden die Lkw-Reparaturabteilung auf acht und die Pkw-Reparaturabteilung auf zehn Plätze erweitert. 1984 entstanden ein Ausstellungsraum und ein Gebäude für Büro und Lager. Hans Vordermaier hatte in dem Familienunternehmen die Geschäftsführung im technischen Bereich inne und teilte sich die kaufmännischen Aufgaben mit seiner Frau. In Spitzenzeiten beschäftigten die beiden 42 Mitarbeiter.

Im Motorsportclub

In der knappen Freizeit fuhr Vordermaier gerne Auto- und Motorradrennen. Lange Jahre war er Mitglied – später Ehrenmitglied – im Brucker Motorsportclub. Von Alkohol und Zigaretten ließ der willensstarke, meist gut aufgelegte Familienvater zeitlebens die Finger. „Schon als junger Mann ist er lieber früh aufgestanden und zum Skifahren gegangen als die Nächte durchzufeiern“, erinnert sich Erika Vordermaier. Zur Jahrtausendwende zog sich das Ehepaar aus seinem Betrieb zurück. Die beiden Söhne Klaus und Peter übernahmen das Autohaus, während die Eltern ihren wohlverdienten Ruhestand größtenteils im spanischen Aguilas genossen.

Dort pflegten sie viele Freundschaften, unter anderem mit einem bekannten Landsmann – mit Dieter Thomas Heck, der ebenfalls ein Domizil am Ort hatte. Oft unternahm man gemeinsam Ausflüge. Außerdem teilten Vordermaier und Heck die Leidenschaft für Fußball – einer als FC Bayern-, der andere als HSV-Fan. Mit Begeisterung schauten sie gemeinsam die Spiele ihrer Vereine an. Hans Vordermaier genoss auch die Arbeit im Garten oder einfach das Ausspannen am Pool.

Die Auto-Leidenschaft ließ den Großvater zweier Enkelinnen allerdings auch im Ruhestand nicht los. Noch immer schraubte er gern und reparierte in der heimischen Garage so manchen Wagen von Freunden und Bekannten. Im April kam das Ehepaar wieder einmal zu einem Heimatbesuch nach Bruck. Doch aus den geplanten drei Wochen wurden Monate. Hans Vordermaier bekam eine Krebsdiagnose und erholte sich von der Krankheit nicht mehr. Er wurde 85 Jahre alt.