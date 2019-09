Sein Gespür brachte die Profis in die Gänge

Archäologie ist eigentlich eine Wissenschaft, die mit Jahrtausenden jongliert. Doch manchmal pressiert es auch da. So war das zum Beispiel beim Bau der Nato-Pipeline. Wissenschaftler konnten es erst kaum glauben, aber im Landkreis lebten bereits vor 4000 Jahren erste Bauern. Es blieben nur Wochen, um den wichtigen Fund zu sichern.

Moorenweis –„Heute gibt es im Landesamt für Denkmalpflege ein eigenes Referat, das bei linearen Projekten wie Straßen oder eben auch einer Pipeline klärt, ob das Areal archäologisch untersucht werde soll“, berichtet Toni Drexler, ehemaliger Kreisheimatpfleger und versierter Hobby-Archäologe. Bei der Nato-Pipeline 1986 wurde einfach drauf los gewerkelt. „Die Arbeiter waren ganz überrascht, dass da Bodendenkmäler sein könnten“, so Drexler. Und weil’s um eine Nato-Pipeline gegangen sei, sei auch noch ein mords Geheimnis darum gemacht worden. „Dabei konnte doch jeder die Bagger sehen.“

Baumaschinen räumen Oberboden ab

Die Baumaschinen räumten den Oberboden ab. Toni Drexler wusste, dass in etwa drei Wochen mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen werden sollte. Das war sein Zeitfenster. Tagelang lief er die Trasse ab, den Blick immer auf den Boden gerichtet. Und tatsächlich: „Mir sind verschiedene Stellen aufgefallen.“ Doch nun war guter Rat teuer. Alleine konnte er in der Eile nichts ausrichten. „Und es war Mitte August. In den Ämtern waren alle im Urlaub.“

Hinweis auf die Jungsteinzeit

In seiner Not erinnerte sich Toni Drexler an einen Profossor für Frühgeschichte, den er von seiner Tätigkeit an der Ludwig-Maximilians-Universität kannte. „Wenn Sie was brauchen, dann kommen Sie zu mir,“ hatte der einmal zu Toni Drexler gesagt. Und der ehemalige Kreisheimatpfleger hatte Glück: Der Professor war nicht im Urlaub. Drexler packte eine Handvoll Scherben aus der Pipeline-Trasse und knallte sie dem Experten für Frühgeschichte mit den Worten auf den Schreibtisch: „So, jetzt brauch ich Sie.“ Der Mann besah sich die Stücke und meinte: „Des is aber net aus ihrem Landkreis?“ Die Skepsis hatte einen guten Grund. Was Toni Drexler am Herzbichl bei Moorenweis aufgesammelt hatte, wies auf die Jungsteinzeit hin.

Nun rollte der Apparat an. „Manchmal geht es nur darum, dass einer da ist, der etwas einfädelt“, sagt der Hörbacher nicht ganz ohne Stolz. Der Professor schickte drei seiner Assistenten, es folgten weitere Teams. Was zu Tage befördert wurde beweist, dass am Herzbichl bereits von rund 4000 Jahren Menschen siedelten. Sie gehörten der so genannten Münchshöfener Kultur an, die für ihre Zeit sehr weit entwickelt war. Die Mitglieder der Gruppe gelten als erste Bauern in der Region.

Sogar Überreste von Schlafmohn wurden bei der Ausgrabung an der Pipeline gefunden. Als ein Journalist fragte, was die Steinzeitmenschen denn mit dem Schlafmohn gemacht hätten, antwortete Toni Drexler schlagfertig und etwas flapsig: „Mohnsemmeln“. Die drei Assistenten, die zur Pipeline beordert wurden, arbeiteten die Ausgrabung wissenschaftlich auf. Heute sind sie alle drei Professoren, wie Drexler sagt.

BodenSchätze

Von 2. bis 27. September sind alle Objekte in einer Ausstellung im Landratsamt zu besichtigen. Den Flyer mit mehr Informationen gibt es im Internet unter www.historischer-verein-ffb.de zum Herunterladen. Es gibt auch ein allgemeinverständliches Buch zur Ausstellung. Außerdem bietet der Historische Verein einstündige Führungen für Gruppen von fünf bis 20 Personen an. Interessierte können sich per E-Mail an Fahrten@hvf-ffb.de anmelden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.historischer-verein-ffb.de unter dem Menüpunkt Home, Ausstellungen zum Herunterladen.

Die ersten Bauern Bayerns

Auf einem Altmoränenhügel bei Moorenweis, der den schönen Flurnamen Herzbichl trägt, wurden die ältesten Reste einer Siedlung aus der Jungsteinzeit gefunden, die es im oberbayerischen Alpenvorland gibt. Die Siedlung gehörte zur so genannten Münchshöfener Kultur. Diese trat etwa von 4500 bis 3800 vor Christus auf. Diese Kultur verwendete als erste in Bayern Kupfer. Außerdem hatten diese Menschen neuartige Techniken bei der Verarbeitung von Ton entwickelt. Die Gefäße waren oft aufwendig verziert und ziemlich dünnwandig. Oft hatten sie einen flachen Boden, damit sie besser standen. Untersuchungen ergaben, dass die Münchshöfener Töpfer beim Rohmaterial sehr wählerisch waren und den Ton durch Zugabe bestimmter Materialien veredelten. Zudem haben sie wohl systematisch Getreide angebaut, wie Pollenfunde beweisen. Sie gelten also als die ersten Bauern in Bayern. Dass sie auch in der Region Fürstenfeldbruck siedelten, war lange unbekannt. Am Herzbichel wurde sogar Schlafmohn gefunden. Es ist der älteste Fund dieser Pflanze in Südbayern. Sie wurde in der Steinzeit als Öl und Gewürzlieferant geschätzt, aber auch als Rauschmittel.(Sabine Kuhn)

