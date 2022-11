Zweite Heimat in Bruck: Sein Kalender hilft Armen in Afghanistan

Von: Lisa Fischer

Ein Kalender mit Fotos aus Afghanistan: Jamal Farani mit der Ausgabe für das kommende Jahr. Mit den Erlösen unterstützt er Menschen in seinem Heimatland. © Weber

Vor über 35 Jahren kam Jamal Farani von Afghanistan nach Fürstenfeldbruck. Hier hat er eine zweite Heimat gefunden.Gleichzeitig hilft er von Fürstenfeldbruck aus Menschen in Afghanistan.

Fürstenfeldbruck – Mit dem Verkauf eines eigenen Kalenders möchte er Bedürftige unterstützen – wie er es in diesem Sommer schon getan hat.

Afghanistan, ein Land, dessen Schönheit man nicht grenzenlos genießen kann. Das sagt zumindest Jamal Farani aus Fürstenfeldbruck. „Man kann nicht jede Ecke besuchen, ohne Angst zu haben“, sagt der 63-jährige gebürtige Afghane. Dass es in seinem Heimatland schöne, sehenswerte Ecken gibt, zeigt Faranis gemeinnütziger Fotokalender, den er für das kommende Jahr veröffentlicht hat.

Flucht vor dem Krieg

Seit 1985 lebt Farani in Fürstenfeldbruck. Vier Jahre zuvor floh er nach Deutschland, vor dem Krieg gegen Russland. Den Kontakt zu seinem Heimatland hat aber er nie eingestellt, ganz im Gegenteil. Mindestens einmal im Jahr fliegt er nach Kabul und unterstützt dort Menschen, die Hilfe brauchen – mit Mitteln, die er in seiner Wahl-Heimat Fürstenfeldbruck sammelt.

Seit 2015 kreiert Jamal Farani jedes Jahr einen Kalender mit Bildern aus Afghanistan. Der Kalender für das nächste Jahr ist bereits fertig. „Die Bilder stammen von drei Fotografen aus Afghanistan, ein paar sind von mir“, sagt Farani. Für die Bereitstellung ihrer Fotos wiederum unterstützt Farani aus den Verkaufserlösen die drei Bekannten. „Fotografen verdienen in Afghanistan sehr, sehr wenig Geld. Und für sie ist es wegen der Taliban sehr schwer, irgendwohin zu fahren und zu fotografieren“, sagt der 63-Jährige.

Hilfe kommt an

Erst im Juli war Farani in Kabul, um die Spenden aus dem Verkauf des Kalenders 2022 persönlich zu übergeben. „Für mich war es wichtig, dass die Hilfe direkt ankommt und das Geld nicht durch mehrere Hände wandert“, sagt Farani. Mit einem Teil des Erlöses kaufte Farani Lebensmittel für insgesamt 123 Familien: Mehl, Öl, Zucker, Tee und Bohnen.

Die bedürftigen Familien waren zuvor gezielt ausgewählt worden. „Wenn ich publik gemacht hätte, dass zu dieser Zeit an diesem Ort Spenden verteilt werden, dann wären tausende gekommen“, erklärt Farani. Also kontaktierte er Freunde in Kabul, die wiederum Bedürftige vor Ort ansprachen.

Einen Teil des Verkaufserlöses habe auch er in Form von Bargeld an Straßenverkäufer verteilt. „Es sind meist alte, arme Leute, die mit ihrem Karren mit Obst und Gemüse darauf langsam durch die Straßen ziehen“, erzählt der 63-Jährige.

Und auch mit den Erlösen aus dem Verkauf des Kalenders für 2023 will Farani im nächsten Jahr bedürftige Menschen in Afghanistan unterstützen. Bei der Produktion und der Auswahl der Fotos bekommt der Medientechniker, der einst beim Brucker Klinikum eine Elektrikerlehre gemacht hat, schon seit Jahren Hilfe und Unterstützung aus dem Landkreis: „Vom Imker Siegfried Höppner aus Schöngeising bekomme ich immer Honig“, erzählt Farani. Den kann er zusätzlich verkaufen – neben seinem Kalender und einem Kochbuch mit afghanischen Rezepten, das seine Frau zusammengestellt hat. Ebenso unterstützen die Emmeringer Firma Wegner und BBV-Stadtrat Willi Dräxler das Vorhaben.

Den Fotokalender

für den guten Zweck können Interessierte für 15 Euro bei Jamal Farani kaufen sowie das Kochbuch für sieben Euro. Er ist am Freitag, 25. November in der Stadtbibliothek und am Sonntag, 27. November beim Basar in St. Bernhard vor Ort. Am Samstag, 3. Dezember, hält Farani einen Vortrag in Gröbenzell. Infos dazu gibt es beim Brucker Forum.

