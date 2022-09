Seine Fliesen zieren unzählige Kachelöfen

Von: Ulrike Osman

Josef Bauer schuf als letztes Werk ein Fliesenbild. repro: osman © Osman

Der Name Josef Bauer stand für meisterliche Keramik. Wie viele Sammler sich an seinen Fayence-Krügen mit kunstvoller Bemalung erfreuten, wie viele Kachelöfen mit seinen Fliesen verschönert wurden – es ist unmöglich, zu sagen.

Fürstenfeldbruck – Der Brucker übernahm nach der Ausbildung die Kunsttöpferei seines Vaters und führte sie bis weit über das Rentenalter hinaus. Kürzlich ist Josef Bauer im Alter von 90 Jahren verstorben.

Sein letztes Werk blieb unverkäuflich – ein Fliesenbild, das er für die Marienkapelle in Emmering herstellte und in einer zweiten Ausführung in seinem Privatbesitz behielt. Es zeigt die Mutter Gottes mit dem Jesuskind, oder doch seine eigene Tochter Christel mit ihrem Baby? Die junge Frau hatte sich infolge einer schweren postpartalen Depression an ihrem 33. Geburtstag das Leben genommen.

Für Josef Bauer und seine Frau Helga brach eine Welt zusammen. Der damals 74-jährige Keramiker wollte eine bleibende Erinnerung an seine Tochter schaffen. Vielleicht half ihm die Arbeit an den kunstvoll gestalteten Fliesen auch ein wenig dabei, mit dem Schmerz umzugehen.

Als das Bild vollendet war, schloss der Brucker seine Werkstatt. Die Kraft zum Weiterleben gab ihm Enkelin Theresa, um die sich das Großelternpaar regelmäßig kümmerte. Weil er für sie möglichst lange fit bleiben wollte, ging der Senior sogar regelmäßig joggen. Sportlich war er schon in seiner Jugend gewesen – als Handballer beim TuS und als Eishockeyspieler beim EVF.

Der Sport, genauer gesagt das Tennisspielen, brachte ihn auch mit seiner Helga zusammen. Die Anfänge der jahrzehntelangen Beziehung sollen nicht ganz einfach gewesen sein. Josef Bauer musste sich einiges einfallen lassen, bis seine Angebetete die Gefühle erwiderte. Einmal holte er sie mit einem kleinen Fahrzeug zum Tennisspielen ab – obwohl er keinen Führerschein hatte.

Nach der Hochzeit im Juli 1962 ließ er sich gern von seiner Frau chauffieren und nahm selbst stets auf dem Rücksitz Platz. Hinten im Auto fühlte er sich sicherer – falls etwas passierte. Zweimal im Jahr gönnte sich das Ehepaar eine Reise nach Ischia, doch ansonsten war Josef Bauer fest mit seiner Heimatstadt Bruck verbunden.

Das Familienanwesen nur wenige Schritte entfernt von der Leonhardikapelle, der Amperbrücke und dem Hotel Post, dessen Kaiserschmarrn er liebte, war lebenslang sein Zuhause. Hier saß er gern auf der Terrasse, blickte auf den Gartenteich, hörte den Vögeln zu und genoss seine grüne Oase mitten in der Stadt.

Seinen 89. Geburtstag im vergangenen Jahr feierte Josef Bauer noch in recht guter Verfassung. Doch danach ging es gesundheitlich bergab. Er starb zwei Tage vor dem Diamantenen Ehejubiläum mit seiner großen Liebe Helga.

