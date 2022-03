Seinen Ruhestand widmete er der Bürgerstiftung

Helmuth Stolle wurde 76 Jahre alt. © mm

Als Helmuth Stolle im Jahr 2009 in den wohlverdienten Ruhestand ging, hätte er theoretisch keinen Finger mehr krumm machen müssen.

Fürstenfeldbruck – Er hätte sich seiner Familie und seinen kulturellen Interessen widmen, hätte Sport treiben, auf Reisen gehen, die Gastlichkeit und gute Küche kleiner exklusiver Hotels genießen können. All das tat er zwar, doch er übernahm auch ein Ehrenamt – und zwar eines, das bald die Dimensionen eines Teilzeitjobs entwickelte.

Die Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck suchte damals einen neuen Finanzvorstand. Als ehemaliger Leiter der Kreditabteilung einer Münchner Bank war Stolle eine Idealbesetzung für den Posten – nicht nur, weil er den Kopf für Zahlen mitbrachte. Der Brucker verwaltete die Finanzmittel vorausschauend, hatte für dringende Fälle stets Rücklagen zur Hand und fand, wenn nötig, für unmittelbaren Finanzierungsbedarf „kreative, aber niemals krumme Lösungen“, wie die Bürgerstiftungs-Vorsitzende Dorothée von Bary erzählt.

Hinzu kam, dass sich Stolle für keine Arbeit zu schade war. Wenn nötig, ging er Briefmarken kaufen und schleppte Getränkekisten. Gab es Probleme mit dem vermieteten Wohnhaus auf einem Stiftungsgrundstück in Puchheim, war er zur Stelle. Er arbeitete Verträge aus, kümmerte sich um die Tafelautos, warb zwei größere Zustiftungen ein. Dass er 20 Stunden in der Woche in sein Ehrenamt investierte, war schnell Normalität. „Er hatte einen unglaublichen Spaß an seiner Tätigkeit für die Bürgerstiftung“, weiß von Bary.

Privat war der aus Thüringen stammende Vater zweier Kinder ein zurückhaltender Mensch. Lob auf seine Person wehrte er bescheiden ab. Woher sein ausgeprägtes soziales Gewissen kam, hängte er nicht an die große Glocke. Doch sein großes Herz für hilfsbedürftige Menschen, besonders für Kinder, hatte seinen Ursprung im persönlichen Schicksal. Stolles Mutter war bei seiner Geburt im Dezember 1945 gestorben. Er wuchs teilweise im Heim, teilweise bei seinen Großeltern auf. Stabile Verhältnisse und feste emotionale Bindungen für kleine Kinder waren ein Thema, das ihm zeitlebens am Herzen lag.

2018 schied der ehemalige Triathlet, der Theater- und Opernliebhaber und dreifache Großvater aus gesundheitlichen Gründen aus seinem Vorstandsamt aus. Aktiv blieb er trotzdem, solange es eben ging. Er kümmerte sich um eine der Bürgerstiftung nahestehende Familie und stand den Aktiven stets mit Rat und Tat zur Seite. „Wir haben einen richtig guten Freund verloren“, sagt Dorothée von Bary stellvertretend für die ganze Bürgerstiftung. Helmuth Stolle wurde 76 Jahre alt.

