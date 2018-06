Seiner Heimat fühlte er sich verbunden

Nachruf

Wie gnadenlos das Schicksal zuschlagen kann, das erfuhr Leonhard Engelschall schon in einem Alter, in dem für andere die Welt noch in Ordnung ist. Als er sieben Jahre alt war, starb seine Mutter. Mit 22 verlor er durch einen tragischen Unfall auch seinen Vater. Damals übernahm Harti, wie ihn alle nannten, als jüngstes der vier Kinder das elterliche Anwesen in Aich.