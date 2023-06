Seit 15 Jahren für Eltern und ihre Kinder da - Opstapje ändert seinen Namen

Von: Andreas Daschner

Teilen

Kinder beim Spielen (Beispielfoto) © IMAGO/Silas Stein

Opstapje heißt jetzt e:du. Das Familienbildungsprogramm im Landkreis Fürstenfeldbruck ändert pünktlich zum 15-jährigen Bestehen seinen Namen – nicht aber sein Konzept, Eltern mit Kindern in besonderen Familienverhältnissen zu unterstützen.

Fürstenfeldbruck – Der neue Name e:du steht für „Eltern und Du“ und soll verdeutlichen, dass das Programm für die ganze Familie da ist. Die Umbenennung erfolgt auch, weil das Opstapje-Konzept seit seiner Einführung im Landkreis vor 15 Jahren stark ausgeweitet wurde. Mittlerweile werden auch Familien mit Kleinkindern betreut, was bisher unter dem Namen „Opstapje Baby“ lief.

„Um nicht mehrere verschiedene Namen zu haben, haben wir uns entschieden, einen neuen Namen für das gesamte Konzept zu vergeben“, sagte die für den westlichen Landkreis zuständige Leiterin und Koordinatorin Susanne Schwarz bei einem Gespräch zum 15-jährigen Bestehen.

Seit eineinhalb Jahrzehnten unterstützt e:du nun bereits Eltern und ihre Kinder dabei, den Alltag zu bewältigen. Kern des Programms sind dabei die Hausbesuche von je vier Mitarbeitern der Standorte in Fürstenfeldbruck und Germering. Die Hausbesucher bringen einmal wöchentlich Spielmaterial mit, spielen mit den Kindern und ihren Eltern und helfen ihnen, den oft schwierigen Alltag zu bewältigen.

Sie werde oft gefragt, ob das was bringt, erzählte die Hausbesucherin des Standorts Germering, Petra Schmitt. „Meine Antwort ist eindeutig: ja.“ Das sieht auch die Sozialreferentin im Kreistag und Bezirksrätin Gabriele Off-Nesselhauf so. „Die Hausbesucherinnen sind Mutmacher und schaffen unendlich viele Chancen für die Kinder, die sie betreuen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

18 Monate lang betreuen die Hausbesucherinnen in der Regel ein Kind und seine Familie. In der Zeit wird natürlich nicht nur gespielt. „Die Eltern sind sehr oft abgelenkt von Sorgen und Alltagspflichten“, berichtete Monika Prommer, Leiterin des Standorts Germering. Die Hausbesucherinnen seien einmal wöchentlich Ansprechpartner. Darüber hinaus können im Rahmen des Programms bei Bedarf weitere Beratungsstellen vermittelt werden.

Die Resonanz auf das Familienbildungsprogramm war von Anfang an sehr gut, wie Prommer berichtete. 40 Familien wurden zu Beginn insgesamt betreut. Heute sind es an beiden Standorten jeweils rund 50, insgesamt also etwa 100. Familien.

Als eine von vielen Herausforderungen Herausforderung bezeichnete Prommer die Internationalität der Familien, die das Programm in Anspruch nehmen. Alleine im Jahr 2002 seien Eltern aus 53 Nationen gekommen. Hausbegleiterin Schmitt sagte dazu: „Ich glaube, ich habe nur keine Verbindungen nach Australien, die Arktis und die Antarktis geschlossen.“

Germerings OB Andreas Haas sieht den großen Ansporn für das Projekt darin, Kinder zum Lachen zu bringen. „Denn die Welt lacht, wenn ein Kind lacht“, zitierte er einen Postkartenspruch.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.