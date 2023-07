Seit 50 Jahren büffeln Jugendliche am Viscardi-Gymnasium

Von: Ingrid Zeilinger

Das Viscardi-Gymnasium wurde 1974 an der Balduin-Helm-Straße gebaut. © Viscardi-Gymnasium

Seit einem halben Jahrhundert büffeln Kinder und Jugendliche am Viscardi-Gymnasium. Die Schulfamilie hat in 50 Jahren ihren eigenen Stil entwickelt.

Fürstenfeldbruck – Dass Schüler einmal sagen würden, sie freuen sich, ins Gymnasium zu kommen, das hätte Walter Zellmeier nicht zu träumen gewagt. Bis vor zwei Jahren der erste Corona-Lockdown überstanden war. Auch er und die Lehrer freuten sich, die vielen Gesichter wieder live zu sehen. Ein Beleg für den Zusammenhalt der Schulfamilie, die sich im Laufe der 50 Jahre gefunden hat.

Anfang der 1970er-Jahre war das Graf-Rasso-Gymnasium überfüllt, ein zweites musste her. Die ersten Klassen mit rund 500 Schülern wurden ab Herbst 1973 in einem Nebenbau des Graf-Rasso-Gymnasiums am Theresianumweg unterrichtet.

Der erste Schulleiter war Aurelius Patscheider. Angesiedelt werden sollte das neue Gymnasium im Brucker Westen – nach alten Plänen. Denn das Viscardi – benannt nach dem berühmten Baumeister Giovanni Antonio Viscardi, der auch die Klostergebäude von Fürstenfeld gestaltet hat – hat keinen eigenen Baumeister: „Es ist eine Blaupause des Gymnasiums Olching, das ein Jahr älter ist“, erzählt Zellmeier. Am 30. Oktober 1974 erfolgte der Spatenstich an der Balduin-Helm-Straße, der Umzug folgte im August 1975.

Die Ausrichtung der Schule war neusprachlich sowie naturwissenschaftlich-technologisch – früher hieß das mathematisch-naturwissenschaftlich. Eine Besonderheit: Als dritte Fremdsprache kann Italienisch gewählt werden. „Dafür bedurfte es einer Sondergenehmigung“, erzählt Zellmeier. Sein Vorgänger Erich Hage, der das Gymnasium nach Bernhard Heinloth von 1994 bis 2008 führte, leitete dies in die Wege. Und diese Option, statt Latein drei moderne Fremdsprachen zu lernen, lockt Jugendliche ans Viscardi. Genauso weitere Angebote, die das Gymnasium auszeichnen: Rund 300 Jugendliche trainieren im Schulzirkus, der heuer wieder zur Welt-Gymnastrada fährt. Im Bereich Bewegungskünste – dazu gehört der Zirkus – ist das Gymnasium Stützpunktschule, wie auch für Volleyball und Leichtathletik. Es ist Deutsche Schachschule und hat sich auch mit dem Impro-Theater einen Namen gemacht.

Besonders macht die Schule für Zellmeier die familiäre Atmosphäre – auch wenn man nicht immer einer Meinung sei. Die Familie kämpfte für die Renovierung, als das Gebäude marode war, man aber vor den Arbeiten zurückschreckte. Mit Erfolg, auch wenn noch nicht alle Trakte hergerichtet sind. Und sie meisterte Veränderungen, etwa dem G 8 mit viel Nachmittagsunterricht und dem doppelten Abiturjahrgang im Jahr 2011. „Ich bin froh, dass wir wieder ein neunjähriges Gymnasium haben“, sagt Zellmeier.

Auch die letzte schwere Zeit überstand man gemeinsam – die Coronapandemie. Digital schwamm das Viscardi damals nicht an der Spitze, gibt Zellmeier zu. „Wir waren auch lange Zeit der Meinung, Digitalisierung in homöopathischen Dosen anzugehen.“ Doch von heute auf Morgen war die Schule zu, und es ging doch schnell. Man stellte sich der Herausforderung Mebis und Videounterricht.

„Wie schwierig es ist, eine Unterrichtsstunde und Videokonferenz zu halten, wird unterschätzt“, sagt Zellmeier. Er ist stolz auf sein Kollegium, das sich geschlossen mit Hardware und Software auseinandersetzte und lernte. Und den Schülern ging nicht alles leicht von der Hand, erzählt der Direktor mit einem Schmunzeln. „Da hat man gemerkt, wo bei unseren digital Natives die Grenzen sind.“ Mehr als die Noten hätte aber das Soziale gelitten.

Doch auch diese Herausforderung hat die Schulfamilie, der übrigens auch Stofferl Well von der früheren Biermöslblosn angehört, gemeistert. Und so wünscht sich Zellmeier für die nächsten 50 Jahre, dass das Viscardi diesen familiären Charakter beibehält.

In der Jubiläumswoche gibt es im Zirkuszelt viele Aufführungen und Veranstaltungen. Infos und Karten auf der Internetseite www.viscardi-ffb.de.